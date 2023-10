“Declaro públicamente que…”: Daniela Aránguiz se dirige a Pamela Díaz tras discusión con Luis Mateucci

Aunque Daniela Aránguiz no forma parte del elenco de Tierra Brava, su sombra se cierne sobre el programa de televisión. Esto se debe a su relación pasada con uno de los participantes, el argentino Luis Mateucci. Y es que la expareja ha sido noticia recientemente debido a las nuevas relaciones que han surgido dentro de reality.

La separación de Daniela Aránguiz y Luis Mateucci se hizo pública antes del inicio del reality. Y tras ello, la panelista de Zona de Estrellas explicó que permitió que Mateucci ingresara al programa soltero para que disfrutara de la experiencia y tuviera la libertad de hacer lo que quisiera.

Sin embargo, dada la naturaleza de los realities, es difícil evitar que sus nombres estén vinculados. Especialmente considerando que Luis Mateucci está estableciendo una conexión con otra participante, Alexandra Méndez, conocida como “La Chama”.

Daniela Aránguiz apoyó a La Fiera

En un episodio reciente de Tierra Brava, se llevó a cabo una actividad que simulaba una conferencia de prensa. Los participantes tuvieron que responder preguntas formuladas por sus compañeros. Cuando llegó el turno de Pamela Díaz, Luis Mateucci aprovechó la oportunidad para cuestionar la autenticidad de la relación de la Fiera con Jhonatan Mujica. Este acto fue una respuesta a los comentarios críticos que Díaz había hecho previamente sobre la relación de Mateucci con La Chama.

Pamela Díaz, sin dudarlo, respondió a Mateucci con una pregunta sobre el posible ingreso de Daniela Aránguiz al reality. “Así como usted tiene la capacidad de decir muy sinceramente lo que siente Jhonatan por mí, que no es nada, ¿qué pasaría si Daniela Aránguiz entra a este reality? ¿Seguiría con Chama?“, le preguntó a Mateucci.

La respuesta del argentino fue incierta: “No sé, tiene que entrar, no, no sé“. La Fiera reaccionó de manera irónica ante su respuesta, lo que generó risas en el set.

Mientras estas interacciones se desarrollaban en el reality, Daniela Aránguiz, desde su hogar en Chile, seguía atentamente los acontecimientos del programa. La panelista de Zona de Estrellas compartió su respaldo a Pamela Díaz en una historia de Instagram, escribiendo: “Declaro públicamente que desde hoy amo a Pamela Díaz“.