“Es lo más cuma que hay”: Alessia recibió duras críticas por moretón que le dejó Raimundo en Gran Hermano

Alessia sigue sumando episodios polémicos en Gran Hermano. Es que, desde que entró en esta segunda temporada, ha congregado más odio que en su primer ingreso.

Esto debido a varios factores. Uno, su llamativo cosplay de Fran Maira, con extensiones y una rubiedad absoluta, que hizo que varios encontraran que había perdido parte de su propia personalidad.

Dos, los polémicos comentarios que ha hecho sobre diversos artistas de la música, donde se le ha escuchado criticar a Cami Gallardo, a Denise Rosenthal y a Rihanna.

Y tres su controvertida relación con Raimundo, que partió luego de que volviera al encierro gritando de entrada que estaba soltera, hecho que molestó a los fanáticos de Bambino.

Así, la aspirante a cantante se ha convertido en uno de los personajes más criticados de la casa estudio. Y más odio congregó este lunes, cuando apareció nada menos que con un chupón en su cuello, luego de una amorosa situación con la denominada “guagua rusa”.

Un moretón que fue visto en su cuello por Vivi, mientras Rai señalaba de lo más normal que la había “marcado” y advertía que “ya saben ya”.

“Me marcaste…ya saben ya” el machismo ☠️. Sebastian: quien le vio esa wea? Rai: la viví y armó el cahuin altiro. Vivi: yo te dije mira para allá, nada más. No me tiren la pelá a mi. PEGUE VIVI, PEGUE 🚬 #LaResistenciaLulo #GranConstanza pic.twitter.com/z3wXJX17dY

Para peor, la participante se mostró todo el día complicada con el tema, hablando de qué pensarían sus papás, pero al mismo tiempo riéndose, situación que también fue comentada en la casa.

“Preguntó ‘¿qué tan malo es que te hagan un chupón?’ Y yo le dije ‘es que no es malo que te hagan un chupón, yo creo que lo malo es no pedir disculpas si sabe que te molesta'”, le contó Scarlette a Cony y a Vivi respecto a lo ocurrido.

Skarcita a Ale: “Es que no es malo que te hagan un chupon, yo creo que lo malo es no pedir disculpas si sabe que te molesta”

En tanto, en el cibermundo, también se convirtió en tema de conversación. “Es lo más cuma que hay” y es una “pick me”, fueron parte de los comentarios en contra.

Hacer chupones es la wea mas cuma que haaaaaay, bien dijo la vivi… bambino no le hizo chupones a la alessia por que no le gustan. PERO AHI ESTA, DEJA QUE RAI HAGA Y DESHAGA CON ELLA POR QUE ES UNA PICK ME #LaResistenciaLulo #GranConstanza pic.twitter.com/ewltb8CcPc

— ConyTUTI🐶 (@ConyTuticapelli) October 16, 2023