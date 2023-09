“¿Y el tazón de la rifa?”: Alessia reingresó a Gran Hermano gritando su soltería y Bambino se ganó troleo nacional

Bambino lo perdió todo la noche del miércoles, tras el esperado repechaje de Gran Hermano, donde su ex, Alessia, brilló como nunca.

Es que la joven reingresó a la casa estudio y no encontró nada mejor que gritarle a sus compañeros una y otra vez que estaba soltera.

Una noticia que sorprendió, sobre todo a Hans y Jorge, amigos de ambos en el encierro, que no podían creer que lo de los llamados “Bambis” se había terminado.

De hecho, todos quedaron impactados, y Michelson celebró la situación, expresándole una y otra vez a la aspirante a cantante que “yo te dije”.

Bambino, los memes y su reacción

Así, la joven expresó posteriormente que estaba “agradecida a mis compañeros que me dieron la posibilidad de volver. Me siento muy feliz, siento que no me hubiera ido”.

Y señaló de lo más contenta que “ahora me siento más libre, más yo, me siento renovada. Estoy soltera, me siento más yo. Me siento bien”.

Una declaración que hizo que en el cibermundo el troleo fuese épico. “¿Y el tazón?”, preguntaron de inmediato los más pesados, aludiendo al artículo que rifaba, donde salía él y Alessia cuando aún eran “felices”.

Yo les digo una cosa solamente: la Alessia dejó a Bambinito más abajo de lo que estuvieron los mineros. Sepultadísimo el hombre, cierrrrto. #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/GGJSVxEg9D — Kari (@karina10360129) September 28, 2023

Bambino escuchando que lo primero que dijo alessia al entrar fue “ESTOY SOLTERA” #TheLulosShow pic.twitter.com/hy95lyQ1OD — 🌳 ElBasto 🌳 (@bastiannacho) September 28, 2023

Bambino ahora viendo el reality en su casa, sin polola, sin eventos, sin amigos y sin marcas que lo auspicien #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/VTwzBO8LTn — Camila 👸🏼 (@camilamhr) September 28, 2023

Bambino, ¿qué piensas de que Alessia haya entrado gritando que está soltera? #laresistencialulos pic.twitter.com/kPef9hqHpr — Elquenoaporta (@elquenoaporta) September 28, 2023

En tanto, los más rápidos se dieron cuenta que el futbolista había dejado de seguir a Alessia en redes sociales, sepultando así el romance que nunca prendió en Gran Hermano.