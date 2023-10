Es una situación que no da para más. Sebastián Ramírez hostiga una y otra vez a Cony Capelli en Gran Hermano, generando la rabia de los seguidores del programa.

Es que la bailarina está intentando tomar menos en cuenta al hombre con el que mantuvo una tóxica relación. Y eso lo ha desquiciado completamente.

Por ello, busca cada oportunidad para acosar a la participante, gritándole cosas tan violentas como que nadie la pesca, que su relación con Pincoya se acabó o que Raimundo nunca la quiso como a Alessia.

Puros hechos que han dañado a la integrante del encierro, que ha sufrido desde el inicio del programa la segregación del resto de sus compañeros.

Sebastián, funado total

Así, el chico reality lleva varios días intentando colapsar a la protagonista del reality, con actitudes machistas y reprobables, que han molestado a Vivi y a Scarlette, las contenciones de la joven en esta nueva temporada.

“¿En qué fallaste ahí?”, le dijo en modo matón a Capelli mientras indicaba a Alessia y a Rai. “Mira que se ven bonito, un amor. Encanto, dulzura. Angelitos”, añadió.

Frente a esto, Scarlette sacó la voz. “Ya Seba, si ya no te están grabando, están mostrando lo que pasó el fin de semana, no teni que seguir siendo un desagradable”, le lanzó.

Luego, como no paraba, Vivi le respondió “¿qué hueá te pasa hueón?”, a lo que él continuó incansable, manifestando que “ya no es lo mismo tu relación con la Pincoya”, tema que evidentemente le duele a la joven.

yo no veo que Sebastián esté provocando a cony o mínimamente gracioso lo que hace, todo lo contrario, lo único que quiere es cagarle la cabeza y llevarla a su límite porque la está viendo BIEN #GranConstanza pic.twitter.com/UMV4TTgbpg — emi 🇺🇾 (@wiseaitana) October 17, 2023

“Todo lo que has dicho no me interesa, deja de perder tu tiempo”, expresó Cony, evidentemente afectada con los desagradables ataques, a lo que Ramírez no se detuvo. “Deja de hacerte la vístima, nosotros terminamos, terminé, te patié de hecho”.

Un diálogo que enfureció en plataformas como X, donde muchos le pidieron al canal que dejara de avalar este comportamiento y que sacaran de una buena vez a Sebastián, por agresor.

Te cambio el Gc:

Sebastián está acosando a Coni. #GranCostanza pic.twitter.com/OEnEJLkO3h — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) October 17, 2023

Me siento sola viendo como Sebastian Acosa a Cony y nadie más lo ve!

Y yo acá no me lo cuestiono, estoy 100% segura q esa wea es acoso y si los demás son ciegos y piensan q es broma todos los demás están mal

1ra vez q soy tan categórica #GranCostanza #LaResistencialulo pic.twitter.com/L77tmsB3tl — Franka ka ka (@frankamiente) October 17, 2023

cuando piensan hablar del hostigamiento del Sebastián a cony, para que mierda están los panelistas? #GranConstanza — Rosales5 (@CelesteRos89566) October 17, 2023

Es impresionante lo de Sebastián, tiene algo grave #GranConstanza — gabriel (@planettaslive) October 17, 2023

Le ponen música graciosa a un violento que lleva días violentando a todas las mujeres de la casa. Especialmente a la Cony BASTA CON EL ABUSO.#GranConstanza — Corazón de Nuez (@CorazondeNuez) October 17, 2023

El seba parece un adicto en abstinencia, que es pesado el tipo por la cresta 😡 saquenlo luego #TheLulosShow #LaResistenciaLulo#GranHermanoCHV — Jossita ☘ (@Malopez90) October 17, 2023

De esta forma, Sebastián Ramírez escala y escala en su violencia, sin que nadie, más que las mismas amigas de Cony en el encierro, le pongan un stop a su actitud. ¿Hasta cuándo durará?