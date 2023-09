“No sé si estoy loca”: Fran García-Huidobro realiza potente descargo por conflictos en “Gran Hermano”

La panelista de Gran Hermano, Fran García-Huidobro, compartió recientemente su opinión sobre el nivel de estrés que le genera ver el programa, incluso siendo parte de su equipo de comentaristas. Desde la comodidad de su hogar, mientras se preparaba para su próxima participación en el panel del miércoles, donde recibiría a la última eliminada, Alessia Traverso, la Dama de Hierro expresó su agotamiento.

Mientras se escuchaban los momentos intensos del reality de fondo, Fran admitió sentirse abrumada: “No sé si estoy loca, pero el estrés de lo que estamos viendo es, para mí que trabajo en ese programa, ya es demasiado. Imagínense, para mí ya es como ‘¡oh, paren un rato, no hay un día de paz, ¡Uno! ¡Solo uno!‘”, exclamó.

En una historia siguiente, se escuchaba una acalorada discusión entre Alessia y Pincoya, y Fran García-Huidobro compartió su dilema: “Sé que tengo que opinar, porque ese es mi trabajo, pero no puedo“, mientras movía la cabeza en señal de negación y soltaba una risa.

La reflexión de Fran García-Huidobro

Finalmente, Francisca reflexionó sobre la situación de los concursantes que llevan más de 100 días encerrados en la casa de Gran Hermano, pero aun así, no pudo evitar sentirse abrumada por la intensidad del programa. “Trato de justificar que por lo menos cinco (participantes) llevan 100 días encerrados. Pero no puedo, no. Me conformo con opinar mañana cuando me toque panel con el o la eliminada de hoy. Y el resto, mis perros me cuidan“, expresó.

Recordemos que Alessia Traversa se convirtió en la última mujer eliminada de su pieza. Esto, con el 54,90% de los votos. De esta manera, se ratifica la hegemonía que tiene el Team Lulo, que no para de triunfar cada vez que se revela una nueva placa. Y vale también rememorar, que Trinidad Cerda sigue siendo, con un 94.0%, la eliminada con mayor votación en contra.