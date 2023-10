“Sería hermoso”: Paul Vásquez no le cierra la puerta a reencontrarse con Mauricio Medina sobre el escenario

Este sábado se emitirá un nuevo episodio de Socios de la Parrilla, uno en el que Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot se reunieron con dos destacados comediantes, Dino Gordillo y Paul Vásquez. Esto en una conversación en la que los comediantes revelaron detalles fascinantes sobre sus carreras y experiencias en el mundo del humor.

Dino Gordillo, quien ha tenido el honor de subirse al escenario de la Quinta Vergara en siete ocasiones, compartirá una tradición personal que muchos pueden no conocer. Antes de cada edición del Festival de Viña del Mar, Dino se pone en contacto con los humoristas que se presentarán en el certamen para desearles suerte y éxito. En sus propias palabras, “Los llamo a todos. Yo siempre soy feliz cuando a alguien le va bien, cuando el otro triunfa. Las generaciones nuevas tienen que aprender de nosotros, por algo hemos llegado donde estamos“.

Para corroborar la veracidad de sus declaraciones, Diego Urrutia, triunfador de Viña 2023, compartió un relato revelador. “No le contesté porque me estaba duchando, entonces me escribió por WhatsApp, me retó, me dijo ‘No te has subido a la Quinta y ya te creís la raja’. Después lo llamé, hablamos y me dio muchos consejos. Se lo voy a agradecer por siempre“, expuso.

En el programa de Canal 13, Dino también aprovechó la oportunidad para expresar su opinión sobre la comedia contemporánea. “A mí me gusta el stand up, pero cierto tipo de stand up. Cuando usas la obscenidad y la grosería para sacar risas, no“, sostuvo.

El Flaco y su posible reencuentro con el Indio

Paul Vásquez, conocido por sus actuaciones en la Quinta Vergara en cinco ocasiones, habló sobre su actual vida como estudiante. El Flaco compartirá que actualmente está estudiando para convertirse en Técnico en Enfermería.

“Yo siempre tuve el sueño de estudiar Teatro, pero no tenía plata“, dijo Paul Vásquez. Y luego agregó: “Ha sido una experiencia muy bonita volver a estudiar, sacarse el moho. Quiero complementar mi pega de bombero y quiero hacer mi pyme también, trabajar en una red de urgencia“.

Finalmente, se abordará la posibilidad de una reunión de Dinamita Show para conmemorar los 30 años del dúo. Paul Vásquez fue claro al afirmar que “a pesar de lo que estoy estudiando, mi vida es arriba de un escenario. Sería hermoso celebrar los 30 años de Dinamita Show juntos (con Mauricio Medina). Pero desgraciadamente no va a suceder porque no depende de mí”.