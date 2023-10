“¿Cómo le presentábamos esto a la gente?”: Jada Pinkett revela que lleva siete años separada de Will Smith

Después de la controversia generada por el incidente en la 94ª gala de los Oscar, donde Will Smith propinó una bofetada al comediante Chris Rock, las noticias sobre su matrimonio con Jada Pinkett pasaron a ser tema de conversación.

Nuevas informaciones revelan que, en realidad, Will Smith y Jada Pinkett han estado viviendo vidas separadas desde 2016. Jada Pinkett abordó este tema en una entrevista para NBC News con Hoda Kotb, que se emitió recientemente. En la entrevista, Jada afirmó: “Hemos estado trabajando conjuntamente de una forma dura para ver qué está sucediendo. Nos amamos profundamente y vamos a averiguar qué significa esta situación para nosotros y cómo ser socios“.

Jada también reveló que no habían hecho pública su separación porque “aún no estábamos listos. ¿Cómo le presentábamos esto a la gente? No nos habíamos dado cuenta de eso“.

Jada Pinkett publicará sus memorias

A pesar de esta separación, Will y Jada Pinkett Smith han seguido compartiendo inversiones. En 2020, adquirieron otra propiedad que se suma a su ya extenso portafolio inmobiliario, que incluye lujosas mansiones en lugares como Hawaii, Hidden Hills (California) y Calabasas, con un costo de 42 millones de dólares. Esto demuestra que, aunque viven vidas separadas, mantienen una conexión financiera sólida.

En 2020, surgieron rumores de un romance entre Jada Pinkett y el cantante August Alsina, y se especuló que Will Smith estaba al tanto de la situación. Aunque el representante de la pareja negó inicialmente esta afirmación, más tarde Jada Pinkett lo confirmó. Irónicamente, un año después, Will Smith reveló que tenían un matrimonio abierto, argumentando que no querían sentirse atrapados en una relación.

El próximo 17 de octubre, Jada Pinkett publicará sus memorias tituladas Worthy. Dado el momento en el que se están divulgando estos detalles sobre su vida personal, algunas personas se preguntan si están relacionados con la promoción de su libro.

La pareja se conoció en el set de rodaje de la serie El Príncipe de Bel Air, que catapultó a la fama a Will Smith. Comenzaron a salir antes de que Smith se divorciara de su primera esposa, Sheree Zampino, con quien tuvo a su hijo mayor, Trey. Finalmente, Will y Jada se casaron en 1997, cuando ella estaba embarazada de su primer hijo en común, Jaden. Posteriormente, tuvieron a su hija Willow.