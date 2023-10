“Gracias por tu aporte totalmente nulo”: Fran Maira renunció a Gran Hermano por ineludible compromiso

Gran Hermano sigue sorprendiendo. Y no para bien. Al menos eso es lo que piensan varios televidentes, que critican el programa en el cibermundo.

Es que durante la última semana el reality experimentó tres renuncias. La última, más inesperada que todas, se concretó este jueves.

Fran Maira decidió dejar el juego, sumándose a Skarleth Labra, que abandonó debido al fallecimiento de su abuela, e Ignacia Michelson, que se fue por una alergia alimentaria.

Una decisión que terminó de colmar a los fanáticos del formato, que se dieron cuenta que la blonda solo entró a hacerle la vida imposible a Cony Capelli, tal como pensaban.

Fran Maira fuera, ¿repechaje en Gran Hermano?

Así, la oveja del reality de CHV, se puso a llorar amargamente, de un instante a otro. Y reveló, antes sus compañeros, las razones de sus lágrimas.

Un viaje, programado junto a su mamá y sus hermanas, que trató de explicarle a Jorge, el más afectado con su abandono: “Antes de entrar al reality tenía un compromiso con mi mamá. Cuando yo firmé en este, les dije que podía hasta octubre, no más y cuando salí yo quería volver a entrar a la casa. Cuando estuve afuera vi pésimo a mi mamá y llevamos varios años organizando este viaje. Me quiero quedar porque esto es una oportunidad enorme, pero mi mamá es mi mamá… te juro que me parte el alma y por ti no me iría”.

Luego, dijo a sus compañeros que “tuve que tomar una decisión muy difícil para mí en donde yo hace más de un año y medio cerré un compromiso con mi mamá y mis hermanas, que es ahora… Me tengo que ir, lo siento mucho, decirles que no tengo nada personal con ninguno de ustedes, y lo que haya pasado, quedó acá adentro porque afuera está la vida”.

Tras esto, se fue. Y en redes sociales varios la criticaron, sobre todo porque, si ya sabía de este periplo con su familia, no entendían por qué había entrado al repechaje.

vino con el papel de villana y comerse al seba para desestabilizar a cony, y ella no le importo un pico, ni la meo gracias por tu aporte totalmente nulo fernanda

EL APORTE TOTALMENTE NULO DE LA FRAN.

– La fulminante que iba hacer apenas entraba?

– La villa que sería?

– La persona que dijo que atacaría dentro de la casa?

– Ni el “romance” con Sword le funcionó, la pobre sufría.

DE TODO LO QUE DIJO NO CUMPLIÓ NI UNA WEA#LaResistenciaLulo — kytrw 🩰🧜🏻‍♀️🐾 (@krtcyl3) October 6, 2023

De esta forma, Fran Maira dijo adiós a Gran Hermano, en una nueva baja que abrió una nueva oportunidad de eterno repechaje, donde serán tres los jugadores que ingresen, otra vez, a esta interminable aventura en la casa.