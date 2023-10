“Me fui porque estaba muy delicada de salud”: Ignacia Michelson entregó detalles de su salida de “Gran Hermano”

Ignacia Michelson reveló recientemente los detalles de su repentina salida de Gran Hermano durante la noche del martes debido a una fuerte reacción alérgica que la dejó con dificultades para respirar. La modelo compartió esta información luego de encontrarse en su casa junto a su familia.

En su mensaje, la modelo expresó su alegría por estar de vuelta en su casa junto a su familia, mencionando que al día siguiente tenía programados varios exámenes.

“Hola, mis reyes bellos, ¿cómo están? Bueno, ya estoy en mi casa con mi tía favorita y mamá hermosa. Así que eso, hoy me toca día de descanso y mañana muchos exámenes“, contó.

Luego, explicó las circunstancias que llevaron a su partida anticipada del programa: “Me comí dos chocolates y me dio alergia. No sé cómo. Yo soy alérgica a la frambuesa… Y ahora soy alérgica a esos bombones. Estuve muy asustada, así que por eso me fui“.

“Ojalá recuperarme y volver”

Ignacia Michelson también abordó los rumores que habían circulado sobre su salida, aclarando que no se debió a problemas contractuales ni a ninguna estrategia de juego. Subrayó que su decisión se basó en preocupaciones genuinas por su salud: “Me fui porque estaba muy delicada de salud. Tengo otitis, estaba con vértigo y después me dio la reacción alérgica, y dije ‘son señales, quiero estar bien’“.

Posteriormente, Nacha dejó abierta la posibilidad de regresar al programa en el futuro, mencionando un posible regreso en un repechaje.”Ojalá recuperame y volver en una repechaje, ¿puede ser, no?“, comentó.

Finalmente, tiempo después Ignacia Michelson subió varias stories en una disco, por lo que aparentemente ya se recuperó del malestar médico que sufrió. Y también, subió otra publicación en la que manifestó sus ganas de volver a encontrase las amistades que hizo en Gran Hermano. “Te extraño mucho mi reina bella, Cony Capelli“, expresó.