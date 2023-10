“Espero portarme bien, que no se me vayan las cabras para el cerro”: Botota Fox es la nueva participante de “Tierra Brava”

El conocido transformista chileno José Miguel Navarrete, quien se hizo famoso bajo el nombre artístico de Stephanie “Botota” Fox, es uno de los nuevos participantes confirmados para el reality show Tierra Brava de Canal 13. A sus 41 años, “La Botota” se une al elenco de famosos chilenos y extranjeros que convivirán en una casa-hacienda durante varios meses.

Botota Fox ganó reconocimiento en la industria del entretenimiento gracias a su talento para la comedia y su presencia en programas de televisión como The Switch, Minas al poder, SQP y MasterChef Celebrity. Su entrada al reality show ha generado expectativas y entusiasmo entre sus seguidores y el público en general.

En una entrevista sobre su participación en Tierra Brava, La Botota expresó su deseo de comportarse adecuadamente y ser un elemento de humor en la casa-hacienda. “He hecho hartas cosas, pero nunca había hecho esto. Espero portarme bien, que no se me vayan las cabras para el cerro (…)A todos los que decaigan y quieran devolverse, les estaré causando risas“, afirmó.

“Yo tenía ganas de irme un mes a Europa sin teléfono ni nada, y creo que esto es el equivalente. No quiero ver a nadie, necesito que me den por muerta tres meses y medio“, añadió después.

Entró para ganar

El transformista también compartió su objetivo de ganar el reality, subrayando que se ha preparado tanto física como mentalmente para esta competencia. “No gané nunca ‘Miss Fausto’, fui segundo lugar en The Switch y después gané Reina Guachaca, que fue un gran logro para mí. Tampoco gané MasterChef. Ahora vengo a ganar… He esperado tanto este momento, que debo aprovecharlo“, sostuvo.

“Y en competencia le voy a poner todo el empeño (…) Empecé a hacer ejercicios. Tenía una trotadora en la casa, así que por algo se tenía que partir“, complementó y cerró.