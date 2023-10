Camila Arismendi se convirtió en una de las primeras nominadas de Tierra Brava, marcando un hecho importante dentro del programa, y reflexionó sobre cómo ha sido su paso por el programa hasta el momento.

El reality llegó pisando fuerte en la dura competencia televisa dentro del horario prime y todo apunta a que cada vez se irá poniendo más interesante. Esto, considerando los roces, el arraigo de los participantes y las diferentes etapas que se deben ir quemando.

Respecto a los primeros días, Arismendi comentó que los ha “vivido de una manera maravillosa”. “Ha sido una experiencia totalmente hermosa para mí conocer a estas personas que veía en la tele y compartir con ellos de igual a igual. De verdad que ha sido fantástico, me encanta.”, dijo en conversación con ADN.cl

Asimismo, abordó los desafíos a los que se ha enfrentado desde las primeras horas, recordando cuando tuvo que tirarse al mar. “Eso fue terrible, pero a la vez bacán, porque yo nunca me había subido a un yate, así que por ahí partimos bien. Sin embargo, cuando dijeron que había que lanzarse al mar, me dio un miedo terrible”.

“En todo caso, yo dije hay cámaras, no creo que me muera. Por suerte, Jhonatan me ayudó, y la Eva y Simón también (…) fueron muy buenos compañeros”, añadió.

“Yo vine al reality a superarme a mí misma”

Los participantes también ya vivieron sus primeras competencias en equipo, lo que generó algunos roces entre los ganadores y el equipo perdedor donde se encuentra la ganadora de Yo Soy.

“A mí me molestó mucho porque Fabio -Agostini- miraba y como que se burlaba, me dio rabia su actitud, pero después me dijo que lo hizo por Luis -Mateucci- y Junior”, declaró respecto al ‘encontrón’ que tuvieron.

Posterior al duelo colectivo llegó prueba individual que terminó con Camila Arismendi como la segunda nominada de Tierra Brava. “Estoy muy triste porque abandoné. Yo vine al reality a superarme a mí misma, pero claramente en esta prueba no me la pude“, mencionó.

Asimismo, analizó los contratiempos que la llevaron a esa caía, apelando que ya habían competido con “mucha fuerza, y como perdimos, quedamos durmiendo en unas camas de paja que son muy duras (…) me perjudicó mucho no estaba ni siquiera a mi 50%“.

Tras una dura competencia individual, Camila Arismendi se convierte en la segunda nominada y Uriel se corona como ganador 😱🔥🐓#TierraBrava13 🐴🌽🐑🔥 De domingo a jueves después de #T13Central por #Canal13 y todas sus plataformas 📺📲💻 y también por el canal 712 de VTR 📺 pic.twitter.com/ahQYkLnj4d — Canal 13 (@canal13) October 3, 2023

La opción de ser dejar la casa

Más allá de los deseos de la participante, hoy corre riesgo de ser la primera eliminada del reality, algo que sin dudas será recordado a su manera. Frente a esto, Arismendi reconoció tener “mucho miedo, porque también está nominada Camilísima y somos muy distintas, pero yo voy a darle todo”.

Además, la cantante aludió a la opción de convertirte en la Carlalí de Tierra Brava: “Yo le decía a mis amigas, ‘chiquillas si soy la primera eliminada, me voy ir a lo Carlalí, la primera’, pero esperemos que no, espero no ser la Carlalí“.