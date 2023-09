“Siento que lo pasaría mucho mejor”: Chiqui Aguayo quiere volver a presentarse en el Festival de Viña

La comediante Chiqui Aguayo disfruta de un destacado momento en su carrera gracias a su participación en el estelar de Canal 13, El Purgatorio. Recientemente, la humorista fue invitada al programa de entrevistas Sin Dios Ni Late, conducido por Daniel Fuenzalida, donde compartió detalles sobre su trayectoria y habló sobre la posibilidad de volver al Festival de Viña.

Durante la entrevista, se presentó a Chiqui Aguayo con una elección entre dos personas influyentes en el mundo del entretenimiento, Alison Mandel y Natalia Valdebenito. Sin titubear, Chiqui optó por su amiga y colega Alison Mandel, con quien ha compartido numerosos proyectos a lo largo de sus carreras.

A pesar de su elección, la humorista expresó su admiración por Natalia Valdebenito, a quien el animador del programa le entregó un pequeño obsequio en forma de una papita.

¿Chiqui Aguayo a Viña 2024?

Uno de los temas destacados de la entrevista fue la posible participación de Chiqui Aguayo en el prestigioso Festival de Viña del Mar. El conductor del programa, Daniel Fuenzalida, reveló que dentro de los nombres que están siendo considerados para el festival, se encuentran tanto Natalia Valdebenito como Chiqui Aguayo. Ante esta revelación, Fuenzalida preguntó a Chiqui si había tenido conversaciones o propuestas para regresar a la Quinta Vergara.

Lo que Chiqui Aguayo respondió fue que “no han habido conversaciones, pero parte de la producción efectivamente fue a ver mi espectáculo“. A pesar de no tener una propuesta concreta sobre la mesa, Chiqui expresó su deseo de volver a participar en el certamen viñamarino.

“Yo quiero volver a Viña, pero no tengo ansiedad. Si no es este año, puede ser el otro. Me gustaría volver algún día porque siento que han pasado muchas horas de escenario, y siento que lo pasaría mucho mejor. Pero, no tengo ninguna ansiedad con que sea tan pronto“, comentó la humorista.

Durante el LVIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Chiqui Aguayo fue la única humorista mujer en el cartel. Inicialmente, estaba negociando su participación en el escenario del Patagual, pero finalmente fue convencida por Alex Hernández para presentarse en la Quinta Vergara. Su actuación el 22 de febrero de ese año recibió críticas por la falta de censura en su rutina y fue calificada como “ordinaria”, “picante” y “básica” por parte de los televidentes.

A pesar de las opiniones divididas en las redes sociales, Chiqui Aguayo recibió la Gaviota de Oro y la Gaviota de Plata, además de los aplausos del público.

Dos años después, Chiqui Aguayo cumplió su deseo de presentarse en el Festival del Huaso de Olmué, que inicialmente había sido su primera opción. Durante su acto humorístico, se produjo un incidente inesperado cuando parte de la iluminación se incendió en el escenario de El Patagual. A pesar de este contratiempo, Chiqui expresó sentirse más tranquila durante su rutina y recibió un premio por su actuación, además de alcanzar el pico más alto de audiencia hasta ese momento.