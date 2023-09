Testigo desmiente que pareja de Raquel Argandoña se haya embriagado y peleado con ella en el cumpleaños de Paty Maldonado

Asistentes de la fiesta de cumpleaños de Patricia Maldonado, han salido desmentir los rumores sobre una supuesta pelea entre Raquel Argandoña y Félix Ureta, durante el festejo de su amiga. Estos rumores se originaron a partir de un mensaje anónimo que circuló en el medio Infama, donde se afirmaba que Ureta habría protagonizado un incidente durante la celebración debido al exceso de alcohol.

Según la fuente anónima, Félix Ureta se habría embriagado y habría tratado mal a Raquel Argandoña delante de los presentes, lo que supuestamente causó una pelea entre la pareja. Además, esta persona aseguró que este tipo de comportamiento no era inusual por parte de Ureta y que habría afectado las relaciones de Argandoña con su círculo cercano.

Igualmente, que en Qué te lo digo, también dieron por hecho este incidente en el cumpleaños de Patricia Maldonado. “Protagonizaron sendo escándalo… Me dicen que llegó Raquel Argandoña y casi al finalizar el cumpleaños se ponen a discutir, porque aparentemente él estaba celoso… Se empezaron a escuchar gritos e insultos“, dijo Sergio Rojas.

“Raquel solo le pedía a Félix que se callara… La trató de ‘hueona’. Lo que comentaba la gente es que no es primera vez que se ve enfrentada a una situación como esta“, añadió.

Testigo negó que Félix Ureta se haya emborrachado

Mientras que, en Zona de Estrellas, un panelista desmintió lo anteriormente expuesto y aseguró que Ureta no se pasó de copas y que no hubo ningún altercado visible entre la pareja. Se trata del periodista Manu González, quien asistió a la celebración y no presenció ningún incidente entre Argandoña y Ureta.

Por su parte, Raquel Argandoña fue contactada por ADN, sin embargo, no quiso prestar declaraciones.