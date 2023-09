“Me puse a llorar”: María José Quintanilla actualiza estado de su lesión en la rodilla

María José Quintanilla compartió actualizaciones sobre su estado de salud después de someterse a una cirugía en la rodilla, debido a una lesión que sufrió durante las grabaciones de su programa De Paseo en Mega. Desde entonces, ha estado ausente de la pantalla chica, además de que se ha tenido que ausentar de varios eventos.

En una publicación en sus redes sociales, María José Quintanilla expresó su deseo de recibir el alta médica después de una consulta programada con su médico. En un video de Instagram, comentó: “Hoy tengo doc., y mi mente solo piensa: ‘Que me dé el alta, que me dé el alta…’“.

Poco después, en otro mensaje, la ex chica de Rojo compartió una buena noticia con sus seguidores. “Ya paré de llorar, la emoción ya se fue”, dijo e invitó a su audiencia a aprender la letra de la canción El Regalito y anunció que la interpretaría en un evento el sábado 16 en el Sporting de Viña del Mar. Además, reveló emocionada que finalmente recibió el alta médica: “¡Me dieron el alta médica conche…! Estoy súper feliz, de verdad me puse a llorar, porque no pensé que iban a darme el alta todavía“.

“Estaba nerviosa, porque tenía compromisos, y tendría que haberlos cancelado si no me lo daban“, añadió.

Las secuelas de su lesión

Sin embargo, la cantante también mencionó que la lesión en su rodilla ha dejado secuelas. “Cojeo un poquito, me cuesta movilizarme, pero estoy muy feliz. Me hará bien volver a verlos. Cojeo un poquito, me cuesta movilizarme, pero estoy muy feliz. Me hará bien volver a verles“, comentó.

A pesar de la buena noticia del alta médica, todavía no se ha confirmado cuándo María José Quintanilla regresará a sus programas en Mega, La Hora de Jugar y De Paseo. Su salud y bienestar son una prioridad, y su regreso a la televisión dependerá de su recuperación y el consejo médico.