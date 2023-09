“Dejan la patada”: DJ Méndez revela qué pasaría si sus hijos Steffi y Leo entran a un reality

Tras mucho tiempo, en este año 2023 se vive un nuevo boom de los realities. Y a la fecha, son dos los que resuenan más: Gran Hermano Chile, que actualmente está en emisión. Y Tierra Brava, el nuevo reality de Canal 13, para el que se han confirmado diferentes famosos como nuevos participantes, entre ellos, Junior Playboy, Eva Gómez y Pamela Díaz.

Y una familia de la que siempre se habla cuando va a estrenarse un nuevo programa de telerrealidad, es la de los Méndez. E incluso, Steffi Méndez llegó a comentar en un live en Instagram acerca de la posibilidad de sumarse a un reality. “Entraría para huevear y huevearlos (…) Llámenme, para ir a dejar la cagada“, afirmó.

Al respecto, DJ Méndez fue consultado por Página 7, a quien se le preguntó qué opinaría si sus hijos, Steffi y Leo, ingresarán a un reality. “Siempre he dicho que la vida hay que vivirla y que hay que juntar experiencias. Ellos tendrían toda mi bendición“, afirmó.

Tras ello, el cantante comentó lo que él cree que pasaría si sus hijos fueran participantes de un programa de telerrealidad. “Si Leo y Steffi están bajo el mismo techo, es un tornado, queda la embarrada. Porque son muy Méndez, muy crazy, loquillos. Dejan la patada“, sostuvo.

DJ Méndez y la posibilidad de que él se sume a un reality

Más adelante, en entrevista con el mismo, Leopoldo Méndez respondió a la pregunta de si él ingresaría a un reality. “Hoy por hoy no, porque estoy en otra. Pero si llega la oportunidad no sería algo extraño, porque ya lo he hecho antes, aunque hoy no es mi prioridad“, aseguró.

Además, en la ocasión, DJ Méndez reveló que llegó a plantearse la idea de revivir el docureality Los Méndez, pero, por el momento, es un proyecto que lo tiene postergado. “Porque seguiré con la música“, explicó el cantante.

Finalmente, acerca de sus hijos, Leopoldo López expresó: “Entender que vuelan con sus propias alas, como papá cuesta, pero ahora lo entendí tan bien, que es tiempo para mí. Ahora yo ando viajando y haciendo lo mío“.