“Ni siquiera le doy cuerda al tema”: Expareja de Skarleth Labra se defiende ante rumores de infidelidad

Fue en Algo Que Decir, el programa conducido por Joaquín Méndez y Rodrigo Gallina, que Skarleth Labra dio a conocer que le puso fin a su romance con el tiktoker DímeloFacu. En la ocasión, la exparticipante de Gran Hermano explicó que quiere pasar más tiempo sola, y que con su expareja, Facundo Alonso, terminaron de buena manera.

“Seguimos siendo amigos. Solamente que el reality me hizo darme cuenta que puedo estar solita (…) Estuve dos meses adentro y pude aclarar varias cosas, también supe estar sola, la verdad (…) Para aclarar, no es por las cosas que se inventaron sobre que me fue infiel y todo eso… Es porque estoy como en otras cosas, pensando en otras cosas. Fue una decisión mía“, dijo Skarleth.

Tras ello, la joven influencer fue consultada sobre lo cercano que se vio con Jorge Aldoney en el reality de Chilevisión. “No lo veo como un shippeo. Lo veo como algo tierno y que me recuerda muchas cosas lindas que pasé con él (…) Lo estoy esperando acá afuera para volver a verlo y jugar con él. Porque es mi amigo, amigo nomás“, sostuvo.

DímeloFacu negó haber sido infiel

Horas después, en entrevista con Página 7, Facundo Alonso, el expololo de Skarleth Labra, se refirió a este quiebre amoroso. “Tampoco me voy a echar a morir, así es la vida. Nada que hacer, no estoy enojado, no tengo rencor… Creo que todo pasa por algo, y está bien“, dijo.

“Me lo tomo de la mejor forma. Creo que ella tiene que aprovechar su momento, tomarse su tiempo, disfrutarlo. Ella está en su peak, pero sé que va a llegar mucho más lejos (…) Terminamos en buena, nos juntamos, hablamos las cosas, y todo bien, le deseo lo mejor“, añadió.

Finalmente, acerca de los rumores de que le habría sido infiel a Skarleth Labra, Facundo Alonso señaló que “eso es mentira, y ella lo sabe. Ni siquiera le doy cuerda al tema. Me conformo con que mis cercanos y mi expareja sepan que es mentira“.