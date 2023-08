“Es un arma que sacan siempre”: La Pincoya explota en “Gran Hermano” por comentarios sobre su edad

En una tarde llena de sorpresas en el programa Gran Hermano, la “Pincoya” (Jennifer Galvarini) dejó en claro su actitud fuerte y segura. Esto después de enfrentar los comentarios sobre su edad realizados por algunos de sus compañeros en la casa. La participante chilota del reality de CHV no ocultó su molestia e hizo un potente descargo junto a sus compañeros del Team Lulo.

La escena fue captada durante una conversación informal entre los Lulos, tras las constantes menciones a la edad de la Pincoya. En lugar de sentirse afectada o retraída por estos comentarios, Jennifer respondió con dureza. Así, la carismática participante de Gran Hermano llevó a cabo un potente desahogo, fiel a su estilo frontal y directo.

“Bien agresivos que eran, eso de no hablarte de discriminarte y reírse porque tú eres más gorda. Muchas veces dejé de comer yo para darles a ustedes y ni siquiera lo agradecían. ¡Hasta sus calzones se los lavaba! Qué se creen“, alegó Jennifer Galvarini ante la atenta mirada de Raimundo y Coni Capelli.

Ese tema de la edad es un arma que sacan siempre

Posteriormente, Pincoya señaló que “yo no me voy a quedar callada. Así que a mí me pillan en buena, yo soy bien buena onda. Porque esos tema de la edad me los paso por la zo***. Porque es una hueá estúpida (…) Ese tema de la edad es un arma que sacan siempre. Eso no tiene nada que ver (…) No porque ella tenga 20 años me va a faltar el respeto y yo me tenga que quedar callada”

“Esas tiradas de puerta, esas veces cuando uno llega y no te saludan, eso también es falta de respeto. Uno, porque le di un par de chuchadas. Chile es un país insolente, ¿qué se vienen a hacer las cuicas ahora?“, adicionó y cerró.