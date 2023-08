“Soy capaz de cualquier cosa”: Cony confirmó emocionante noticia sobre Bigote en Gran Hermano

Cony Capelli y Bigote se han convertido en una de las duplas más queridas de Gran Hermano, debido a su vínculo sincero y de puro amor.

Es que desde que el cachorro ingresó al reality de CHV generó una relación con la bailarina, que se ha convertido en su mamá en el encierro.

Esto porque la participante es lejos la que más juega y cuida al perrito, siempre está alimentándolo y ha dicho una y otra vez que quisiera quedarse con él tras terminar el programa.

De hecho, en un live de Publimetro, la mamá de Capelli manifestó que “sé que la Cony va a hacer todo lo posible por traerse a Bigote, ella ha hecho una relación hermosa con él. Ustedes ven que el perro la sigue para todos lados y el mismo ha tratado de defenderla con mordiscones a las personas que han tratado de hacerle algo, la Cony es su manada”.

¿Cony y Bigote a Chile juntos?

Así, en la transmisión de Pluto TV, este viernes se conoció una emotiva información respecto al animalito y a la querida jugadora.

Una que ella misma entregó en una conversación con Raimundo, mientras estaban alrededor de la piscina con el can y él le insistía en que fuera a preguntar si se lo podía llevar una vez culminada la competencia.

“Sí, me lo puedo llevar”, dijo ella despacio, dando a entender que ya había conversado con la producción de GH, mientras su amigo le decía “buena, se va Bigote para Chile”.

Luego, Capelli indicó que “se va conmigo, el único tema es que no tengo casa, pero podría cambiarme. Por llevármelo a él soy capaz de cualquier cosa. Cambiarme a una casa, y siento que acá me va a ir bien, siento que puedo ganar esta hueá”.

Y afirmó que “él me sigue a todas partes, imagínate que de un día para otro me deje de ver, no. Me lo voy a llevar”.

CONY CAN BRING BIGOTE TO CHILE FROM BUENOS AIRES pic.twitter.com/SWnWaqMI3q — Hornopirén Crave (@ChileanCrave) August 25, 2023

Una decisión que fue aplaudida por los fanáticos de Cony, que celebraron en redes la determinación por poder quedarse con Bigote y la lucha que, de seguro, dará para que el perrito cruce con ella la cordillera.

Esta es mi familia: Constanza Capelli y Bigote Capelli. Ellos apagarán las luces de la casa, tomarán un avión a Chile y vivirán juntos en una casita 😭❤️#TheLulosShow pic.twitter.com/xwSQsdUWQK — TEAM CONY 🩰✨ (@svmxcl) August 25, 2023

A LA CONY LE APROBARON QUE SE PUEDE LLEVAR A BIGOTE 😭😭 BIGOTE SE VIENE A CHILE CON LA REINA #TheLulosShow pic.twitter.com/Yvn52QBsLS — jo 🫀 (𝓵𝓾𝓵𝓸'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@avecesmedicenjo) August 25, 2023

No sé si ustedes se dan cuenta que Bigote estuvo mucho tiempo intentando encontrar una familia y nadie lo quería adoptar, y ahora finalmente encontró a la persona que está dispuesta a todo por quedarse con él 🥺 soy llanto😭😭❤️‍🩹#TheLulosShow

BIGOTE CAPELLI

SKARLETH 3331 pic.twitter.com/sjzeeYrOZF — LA RESISTENCIA (CONY PINCOYA PANCHO)🔥 (@JhosangelaS) August 25, 2023

Cony acaba de decirle a Rai que le dejaron llevarse a bigote a Chile y que ella era capaz de buscarse una casa para tener a Bigote. BASTAAAA NO PUEDO 😭😭 #TheLulosShow pic.twitter.com/RtDTGMBIY4 — Javiera (SKARLETH AL 3331) (@Javipaz97) August 25, 2023