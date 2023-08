¿Hace tanto aseo? Familiar de Raimundo cuenta la firme sobre la forma de ser del participante de Gran Hermano

Raimundo Cerda se ha ganado el cariño de los espectadores desde que llegó a la casa de Gran Hermano, esto hace ya casi tres semanas, y hay un particular detalle que no ha pasado desapercibido: el joven realizó hace unos días una profunda limpieza a la cocina, la primera de esa índole en los casi dos meses de encierro.

En el momento se puede ver cómo Rai quedó sorprendido con el nivel de suciedad, algo que también fue reclamado por los seguidores.

Aparte de esto, el participante ha dedicado tiempo a la limpieza de la casa, ordenando la terraza y también el patio.

En una conversación con Página 7, el hermano de Raimundo, José Manuel Cerda, reveló cómo es el jugador y entregó detalles sobre su comportamiento en su hogar.

“Ya, voy a decir la verdad. Acá Rai, literalmente, hace lo mismo que ha hecho en el reality… pero no limpia todos los días”, comenzó diciendo.

“Por ejemplo, si en la mañana va a la cocina y está desordenada porque en la noche hicimos un asado, te prometo que se pone a hacer aseo. Y uno llega como ‘¿qué estás haciendo?’ y él ‘no, esto es un asco, cómo pueden vivir así’”, dijo.

Con respecto al instante en que Rai encontró la freidora de aire sucia, Cerda explicó que le dio risa la reacción de Raimundo. “Su cara era de ‘miren esto, por favor’”, añadió.

“Pero sí, mi hermano ayuda en la casa. Como dije, no limpia todos los días, no les voy a mentir en eso. Pero no le gusta un espacio sucio, entonces lo hace por iniciativa propia, tipo ‘cómo no les molesta esta situación’”, sumó.

“Además, es súper prolijo para ordenar sus cosas. Tiene su orden, sobre todo su set de entrenamiento”, aseveró.

Con respecto al afán de siempre andar con el torso desnudo, el hermano de Raimundo dijo que: “Siempre, siempre anda sin polera”, contó José Manuel.

“Puede ser invierno y él anda así. Le gusta tener su pieza calentita y estar sin polera. Pero es real, en todos lados es como se ve en el reality”, sentenció.