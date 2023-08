“¿Por qué soy mujer no entiendo?”: el tenso momento entre Monserrat Álvarez y el diputado UDI Giovanni Calderón

La mañana de este lunes se vivió un tenso momento entre la animadora de Chilevisión, Monserrat Álvarez, y el diputado de la Unión Demócrata Independiente, (UDI) Giovanni Calderón.

Todo comenzó cuando el panel del matinal de la estación privada, Contigo en la mañana, se encontraba analizando los dichos del exsenador de RN, Carlos Larraín, quien afirmó que “al Gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar”.

“No me puedo hacer cargo de las cosas que haga Carlos Larraín”, comenzó diciendo el diputado Calderón, respecto a los dichos del excongresita, a quien definió como “mi querido exministro”.

“No me parece una vendetta”

Ahí, en referencia a la reciente renuncia de Giorgio Jackson al ministerio de Desarrollo Social y Familia concretada el pasado viernes, Monserrat Álvarez preguntó al parlamentario UDI si pedir la salida del ahora exministro fue una vendetta, hecho que el congresista descartó.

“No me parece que haya vendetta, porque fíjate en el comportamiento de la UDI, es criticado por los sectores de derecha por haber entrado en diálogo con el Gobierno”, respondió el diputado Calderón.

En ese momento, la periodista de CHV intentó apuntar a lo expresado por el gremialismo previo a la salida de Jackson, en donde condicionaron los diálogos con el Ejecutivo a la salida del ahora exsecretario de Estado.

“No se planteó así (….) Tú que eres periodista, entiendes el sentido de la frase, del lenguaje, y lo que planteó la UDI es que era imposible un diálogo con el Gobierno mientras Giorgio Jackson, en medio de un escándalo de corrupción, estuviera en el ministerio, no es usted sáqueme a Jackson y yo dialogo”, contestó el diputado.

“Ah, entonces yo no entiendo, ¿por qué soy mujer dice que no entiendo? Porque me dice usted como periodista no entiende”, replicó Álvarez inmediatamente a Calderón tras sus declaraciones.

A lo anterior, el diputado indicó: “Yo no le dije que no entendiera, al contrario…”. Palabras que fueron interrumpidas por la conductora del matinal. “Yo entendí y creo que lo entendió tanto Jackson que se fue”, dijo Álvarez.