A los 67 años: actriz española Ángela Molina lidera campaña contra el edadismo

Ángela Molina, reconocida actriz española de 67 años, es el nuevo rostro de la campaña de Zara, “Thriteen Piece”, una colección que se caracteriza por sus prendas minimalistas y tonos neutros que muestran elegancia y clase.

La actriz, que ha sido protagonista de diversas películas españolas como “Carne trémula”, ganó el premio Goya de honor en 2021 y es considerada una de las mujeres más elegantes de España.

Esta elegancia y sofisticación es lo que llamó la atención de la cadena de moda más reconocida en el mundo. En sus fotos, se puede ver la naturalidad con la que la actriz se pone ante las cámaras, con una melena suelta y canosa.

Ángela Molina también es destacada por ser un símbolo del envejecimiento al natural. De hecho, en una entrevista con la revista española S Moda, la artista se refirió a la cirugía plástica.

«Eso no es belleza. Lo veo como un imposible. No me interesa. ¿A ti te gustaría ver a tu abuela con cara de pez? Pues eso», señaló.

Ante los medios españoles, la elección de Ángela Molina como la protagonista de la campaña de Zara es una forma de lucha contra el edadismo, que consiste en la discriminación de las personas mayores por su edad.

