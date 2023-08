Vale Roth y su descargo tras recibir invitaciones a programas de TV: “Estoy chata que me saquen toda mi vida pasada“

Durante las últimas horas Vale Roth realizó un descargo sobre la televisión y específicamente dirigido a los programas a los que la invitan.

De hecho, Valentina utilizó sus redes sociales para compartir una imagen, en la que se puede ver una conversación que mantiene con su madre, Katya Soracco.

“No pienso ir a otro programa más si me siguen preguntando cosas incómodas que están más que superadas”, dice en la imagen.

Vale Roth y su crítica a los programas de TV

En la captura del chat se puede ver que la exCalle 7 le revela a su madre los motivos por los que no quiere volver a la pantalla chica.

“No estoy ni ahí. Quiero contar cosas buenas, ya estoy chata que me saquen toda mi vida pasada“, dijo.

“Es como que no dan vuelta la página. Me impresiona que, a programa que voy, siempre es lo mismo“, añadió.

“Ya me aburrí, para la próxima paro los carros y digo: ‘¿no hay otra pregunta más actual?’”.

“Es que no les interesa lo bueno, po’. Tengo una clínica que abriré luego, tengo página web, me casé, tengo una hija… Estoy feliz y nadie me pregunta por eso“, sumó.

De igual manera se puede ver cómo Roth fue respaldada por su mamá. “Te irías a la mierda. Olvídate, te hacen pebre” (sic), le contestó.

“Jamás dejes y permitas eso, no tiene precio (…) porque la gente que se burla y ríe es mala”, sentenció Soracco.