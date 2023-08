“Yo nunca recibí dinero”: Bombo Fica se refiere a demanda en su contra por injurias y calumnias

Este jueves, en Ciudadano ADN, el comediante nacional Daniel “Bombo” Fica se refirió a la acción judicial que enfrenta, luego que José Antonio Aravena, empresario y administrador del Teatro Caupolicán, lo demandara en tribunales por los delitos de injurias y calumnias con publicidad y de manera reiteradas, por las acusaciones de estafa levantadas por el humorista tras un evento en beneficio de damnificados en incendios en Purén.

“Me metí en un tete grande”, señaló el artista, bromeando que “se viene mi nuevo espectáculo que se llama ‘preso por weón’”.

“Se hizo un evento solidario en el Caupolicán. Yo no puedo hablar mucho de esto porque estoy imputado en este momento, tenemos una pelea en los tribunales, en donde fui imputado por calumnias, que se tienen que demostrar en los tribunales”, agregó el comediante.

“Yo lo único que hice fue llamar a la opinión pública y a los medios porque el dinero que se había recaudado no aparecía y hubo muchas cosas medias raras y extrañas que no estaban dentro de lo que nosotros habíamos conversado y eso llevó a que ahora nosotros tengamos una pelea en los tribunales”, complementó el creador de la “máster plop”.

“Tribunales, no farándula”

En esa línea, Bombo Fica afirmó ante lo expuesto en los medios por este caso: “Esto se tiene que resolver en los tribunales, no en la farándula, así tiene que ser, pero la opinión pública asume igual porque el chileno escucha, pero no oye, entonces yo fui insultado en las redes sociales: ladrón, devuelve la plata. estafado, te robaste la plata de los pobres. Yo nunca recibí dinero, jamás, todo lo contrario”.

“Entonces la gente ignora eso, la gente cree que uno en su condición de artista le va a pegar un manotazo o va a recibir algo en un país donde vivimos bajo la cultura del pillo, de aprovecharse ¿cómo me voy a aprovechar? Imposible, todo lo contrario, si yo quiero que este país sea un país más justo, más digno que sea un país más solidario”, sumó el humorista.

“Cuero de chancho”

Consultado cómo ha sido este proceso, Bombo Fica sinceró que a su familia es la que más “le golpea” estas situaciones. “Yo tengo cuero de chancho, estoy acostumbrado. Tengo 38 años ya en este oficio, pero para la familia es distinto”, dijo.

“Yo aparezco prácticamente aprovechándome de la gente más humilde, eso tiene un daño a la imagen que este señor (José Antonio Aravena) tendrá que responder en algún momento, lo que significa imputar algo”, añadió.

Bajo ese contexto, Bombo Fica reafirmó haber recibido mucha “odiosidad”, la cual se ha acrecentado debido a su militancia en el Partido Comunista.

“Uno tiene conciencia social, entonces uno tiene que decir cosas que están dentro del abuso y del engaño, entonces es lamentable que esto la gente no valore, porque yo vengo de la pobreza, sé lo que es ser pobre y no porque ahora tengo un buen vivir, me voy a olvidar de eso, todo lo contrario, creo que este país podría ser más solidario y más justo”, sostuvo el artista nacional.

“Yo voy a seguir con lo mío, el humor, y voy a seguir tratando de entregarle eso a la gente: equilibrio emocional, entretención”, comentó el humorista.

Finalmente, Bombo Fica precisó que este 8 de agosto se deberá presentar en tribunales, instancia en la que la justicia deberá “decidir quién dice la verdad y quien dice la mentira”.