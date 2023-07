“Yo creo que tuve una depresión”: Fabrizio Copano cuenta lo difícil que lo pasó en sus primeros años en Estados Unidos

Fabrizio Copano fue el protagonista de las grabaciones del episodio de De Tú a Tú que se emitirá este domingo. En un cercano diálogo con Martín Cárcamo, el humorista que este año triunfó en el Festival de Viña y que previamente estuvo en el late show de James Corden, habló acerca de sus inicios en los escenarios de Estados Unidos.

Sobre su llegada a Norteamérica, Fabrizio Copano señaló que “siempre quise estar en el ambiente donde el stand up comedy nació. Hice eso más de dos años, todos los días. Después me di cuenta de que no es que te ignoren, sino que a los gringos no les importa nada“.

“Me dolía la cabeza todos los días. Porque estaba todo el día tratando de hablar en inglés, de escuchar en inglés. Y terminaba muy agotado todos los días. Hacía estos shows donde me iba muy mal, fracasaba todos los días después de invertir mucho tiempo y ganas“, añadió después.

Su salud mental se deterioró

Más adelante, el comediante, que destacó en El club de la comedia, hizo una reflexión sobre el estado de su salud mental en ese entonces. “Ahora, viéndolo, yo creo que tuve una depresión. Me costaba mucho levantarme, dormía casi todo el día, las duchas largas“, afirmó.

“Iba a hacer estos shows pensando que algo iba a salir de picar piedras. Pero el día era muy lento, se estiraba mucho. No me sentía feliz“, complementó.

Finalmente, el esfuerzo de Fabrizio dio frutos, cuando pudo presentarse en The late late show with James Corden. Y desde ese entonces, su carrera como humorista en Estados Unidos no ha dejado de ir en ascenso. Sin olvidar, que allá se casó con una habitante de ese país, llamada Cristina Garza, y han tenido juntos tres hijos.