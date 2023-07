“No es mi estilo”: Sabrina Sosa le desea lo mejor a Roberto Cox y a Fran Undurraga

Tras que Roberto Cox fue visto en varias citas amorosas con Fran Undurraga, los rumores acerca de un posible romance entre ambos no han dejado de aflorar. Y aunque la exchica reality ya le bajó el perfil a sus salidas, todo parece indicar que hubo algo entre los dos. E incluso, Sabrina Sosa recientemente les deseó suerte.

Es importante señalar, que estos rumores sobre un posible nuevo romance en el mundo del espectáculo, tiene su origen luego de que Pablo Candia revelara que se les vio juntos besándose. “El sábado Roberto Cox fue visto bien acaramelado, a los besos diría también, en el centro de eventos Hilaria, en Huechuraba, con Fran Undurraga“, dijo.

“Lo confirmamos, porque los vieron bailando muy acaramelados con Fran Undurraga. Estoy en condiciones de decir que están en pareja y es una nueva pareja del espectáculo“, añadió después.

“No es mi estilo de chico”

Y al ser consultada por ambos en Qué te lo Digo, Sabrina Sosa solo atinó a manifestar que espera que le vaya bien al periodista de CHV con la exchica reality. “Ojalá les resulte, que estén bien o que encuentren el amor ambos (…) Yo con Roberto éramos amigos y lo que fuera. Pero, en verdad, para pareja no. No, porque somos distintos, no era mi chico“, afirmó.

“Estoy bien. Si con él éramos y solamente eso porque quizás no es mi estilo de chico. Yo soy más de lo formal y de ciertas características que debe tener esa persona, y él no las tenía. Entonces con más razón me alegra de ver que está con alguien. Porque yo le tengo cariño y lo quiero un montón“, complementó.

Previamente, en Zona de Estrellas, Fran Undurraga descartó tener un romance con Roberto Cox. “Nos tenemos tanto cariño. Para mí ha sido un año bien difícil. Estoy enfocada en mi trabajo y rodearme de gente linda, buena. Por eso con Roberto somos amigos (…) Aún estoy viviendo procesos personales bien profundos“, sostuvo.