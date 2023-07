Conmoción se generó al interior de la casa de “Gran Hermano Chile” durante la tarde de este lunes 11 de julio, luego que un comunicado la indicara a los 15 participantes que se mantienen en el encierro que durante la noche ingresaría un “nuevo participante”.

Desde entonces las especulaciones tanto de los participantes como de los seguidores del reality show y de los propios participantes solo fueron en aumento, porque además les pidieron que se vistieran con sus mejores “tenidas de gala” para el ingreso de este participante misterioso.

No puede ser nominado

Así, durante el programa que se emite diariamente, Diana Bolocco convocó a todos los participantes de Gran Hermano al living de la casa para comunicarles la identidad del nuevo miembro de la casa, advirtiéndoles que tiene inmunidad, por lo que no puede ser nominado.

La sorpresa fue total cuando al abrirse la puerta entró Bigote, un perro de 11 meses que fue rescatado y que antes de ingresar a la casa del reality show, vivía en un refugio. La locura de los participantes fue total y amor a primera vista, aunque algunos seguidores animalistas aseguraron que el ingreso del perro significa maltrato animal.

Sin embargo, más tarde Viviana leyó las reglas que tendrán que seguir y los cuidados que deberán tener con Bigote.

“Hola chicos, mi nombre es Bigote, tengo 11 meses, soy muy juguetón y estoy muy feliz de estar en la casa de Gran Hermano”, comenzó leyendo Viviana, agregando que “como dos veces al día, a la mañana y a la noche. En cada comida como una medida de la taza medidora, no puedo comer nada que no sea mi alimento, el que podrán comprar en el supermercado. Tengo que tener agua fresca del dispensador siempre a mi disposición y necesito que me la renueven todos los días”.

Luego agregó que los participantes deben tener “cuidado con elementos pequeños que puedan dejar tirados en el piso, es peligroso que me los coma. Mis necesidades deben ser recogidas diariamente para mantener la limpieza de la casa“.

Finalmente, se les advirtió que Bigote puede “deambular libremente dentro de todos los sectores de la casa en cualquier horario excepto en el área de la piscina en el que deberé estar siempre bajo supervisión. Tampoco podré ser introducido al agua“, y que “frente a cualquier señal de decaimiento o enfermedad que yo pueda tener deberán dar aviso de inmediato a Gran Hermano”.

Por otra parte, una cuenta de fans de Bigote explicó más tarde que el perro nació en Argentina y que vivió en la calle “tres meses”, agregando que estuvo durante cinco meses en un refugio, mientras que tiene sus vacunas al día y que tras el reality esperan que Bigote se venga a Chile con algún integrante del programa, tal como ocurrió con los dos perros que fueron parte de “Gran Hermano Argentina”.

Revisa aquí el momento del ingreso de Bigote a “Gran Hermano Chile”: