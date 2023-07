“Estoy perdiendo la sonrisa”: Patricio Oñate reaparece con preocupante estado de ánimo

Fue hace dos años la última vez que se supo de Patricio Oñate. El exnotero, en ese entonces, subió un video en sus redes donde reveló que tuvieron que volver desde Chiloé a Santiago, por el tratamiento del cáncer de su esposa. Y desde entonces, ha mantenido un perfil alejado de los medios.

De hecho, en el 2015, Pato Oñate apareció en Sin Dios ni Late y en el 2020 tuvo un paso en Bienvenidos de Canal 13. Tras ello, y a excepción del video acerca de la enfermedad de su esposa, no se había vuelto a saber de él. Hasta ahora, donde reapareció con un video en sus redes sociales, en el que da a conocer que se encuentra en un preocupante presente.

“Me llueve sobre mojado”

Y es que, en el registro que subió a Facebook, Patricio Oñate recordado por su papel en programas como Viva el Lunes, Sábados Gigantes o por su cobertura del Mundial de Francia 98, confesó que ha perdido el optimismo y la felicidad que tanto expresaba en su trabajo.

“Les quería quitar unos minutos, parte de su tiempo, y que me ayuden a vender esta miel… A comprarla, es dulce, cuesta $6.000. Hace tiempo que no hacía un video. Hice otro y parece que no logró captar la atención… Quizás el día llueve, me llueve sobre mojado“, dijo al comienzo Pato Oñate en el video.

Luego, el exnotero de Canal 13 agregó: “Lo que decía antes, es que tengo poco ánimo. Y lo peor es que estoy perdiendo la sonrisa, aquella que ha sido parte de mi vida y me ha permitido ganarme el pan de cada día… Con aquello, con la sonrisa, con el optimismo“.

“Estoy haciendo este video, de pie, absolutamente de pie. Bajo el agua, bajo la lluvia. Y de verdad, lo estoy haciendo de pie, pero noqueado. Por favor, ayúdenme, $6.000“, añadió finalmente.