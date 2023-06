“Se mandó el cagazo del siglo”: Desclasifican detalles del término de Pamela Díaz y Jean Philippe que confirmarían infidelidad

Pamela Díaz no estaría nada de bien tras el mediático quiebre con Jean Philippe Cretton, luego de que se filtrara un video de este besándose con otra mujer.

La fémina sería nada menos que Trinidad Garcés, hija de la actriz Francisca Imboden, con quien el rubio coincidió en una fiesta de una marca cervecera.

Un hecho que de inmediato generó controversia, ya que en muchos portales de farándula comenzó a hablarse si, cuando ocurrió el affaire, el conductor seguía o no pololeando con La Fiera.

“No ha habido infidelidad”, sentenció el rostro de CHV en un comunicado a través de su Instagram, donde confirmó el término con Pamela e indicó que “fue, es y será siempre una persona muy importante en mi vida”.

La verdad de los días de Pamela Díaz y Jean Philippe

Frente a esto, Díaz se desahogó en un programa de Youtube. Y ahí dijo que tenía buena onda con el rubio y que “yo no soy quién para juzgar a nadie… pero me hubiese gustado que no hubiese pasado”.

Con esto, la modelo dejó entrever que efectivamente la situación le habría dolido. Algo que aseguraron en el programa Qué te lo Digo.

“A mí me dicen que Pamela jamás habría esperado que después de tantos años de relación, cuatro días después de esta pelea o discusión, Jean Philippe esté a los besos con otra chica. Es raro: tú terminas una relación tan larga y haces el luto, no estás pelándote con otra chiquilla”, dijo Luis Sandoval.

Y Sergio Rojas agregó que “por lo que yo conozco a Pamela, esto es una interpretación personal, yo creo que ella está muy mal. Yo le digo ‘eres Pamela siendo Pamela. Te mando un abrazo, haz con él lo que quieras, recógelo o déjalo ahí’, porque yo creo que lo está pasando muy mal”.

Finalmente, el periodista comentó que Pamela Díaz “nunca se dio por enterada que había terminado con Jean Philippe. Y él por cabro chico, por pendejo, se mandó el cagazo del siglo y por eso él me dice ‘estoy pa’ la cagá’, porque él nunca se imaginó el coletazo que iba a traer este beso con la hija de la Fran”.