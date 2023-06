En el programa Es la hora de tu podcast con compañía, liderado por Willy Sabor y Dj Lolito, estuvieron presentes varios de los miembros más recordados de Morandé con compañía: Beto Espinoza, Ernesto Belloni, Julio Jung, Toto Acuña y Miguelito. Además, del mismo Kike Morandé.

En la instancia, el exconductor de Mega, se refirió al fin de su estelar. “Un día llamo yo al canal y hablo con el director ejecutivo, Javier Villanueva, y por teléfono me dijo que no seguíamos (…) Yo le dije: ‘Compadre, ¿21 años de relación se terminan por teléfono?’. Y me dijo: ‘uta, así es la cosa’. Para que vean cómo es la vida“, recordó.

“Para mí fue súper triste y difícil“, añadió.

Su crítica a la televisión post estallido social

Más adelante, el exrostro televisivo hizo una crítica a la TV actual. “El gran problema es que hoy día los canales de televisión no quieren hacer programas en vivo ni de harta gente, pura teleserie, pura teleserie (…) Había auspiciadores, ahora salieron los auspiciadores…“, expuso.

“¡Obvio que se tienen que ir, te ofrecen puras latas, hueón! ¡Puras latas! Ni un canal de atreve“, añadió.

Tras ello, el conductor de Kike Morandé aseguró que “este país cagó, digámoslo así. Vino la famosa revolución de octubre y no sé… Yo creo que muchos jóvenes compraron 100% y ‘rompamos todo que ahora venimos los jóvenes que somos los capos de la cuestión’. Pero el tiempo ha pasado, eso se enfrió“.

“Pero los canales se quedaron pegados y le tienen un pavor a lo que es la funa, a lo que uno puede hacer un programa y decir (…) La verdad es que está como las hueas“, complementó.

Finalmente, acerca de Morandé con Compañía, Kike Morandé señaló que “efectivamente, era entretenido, lo pasábamos bien, era creativo. Era parte de la vida de nosotros los chilenos, el cagarnos de la risa con puras idioteces (…) Está bien que este país haya cambiado en lo que quieran, pero a nosotros no nos pueden cambiar“.

“Siempre nos ha gustado reírnos, nos ha gustado pasarla bien“, adicionó y cerró.