Ya se conoce quiénes son los primeros nominados del reality Gran Hermano Chile. Son tres mujeres y dos hombres, quienes corren actualmente el riesgo de ser eliminados del programa de telerrealidad de Chilevisión: Jennifer Galvarini, Estefanía Galeota, Francisca Maira, Benjamín Lagos y Hans Valdés.

Las razones detrás de cada nominación fueron bien variadas. En el caso de Francisca Maira, la experimentada Mónica Ramos argumentó que la nominó porque la consideraba “una persona distinta a todas las demás. Quiere ser florerito de mesa”.

Mientras que, en el caso de Estefanía, fue a raíz de su intensa discusión con Constanza Segovia, producto de que quería más cantidad de lo que correspondía y por ello recibió el comentario de su compañera en el reality.

Por otra parte, la nominación de Jennifer se debió a la fallida compra que hizo junto a Francisca. “Por el hecho que hayan pasado las verduras primero, y poca cantidad, presiento que no vamos a tener comida de aquí al sábado (…) Va a afectar el genio y la convivencia”, argumentó Maite Phillips.

Los hombres nominados

En cambio, en el caso de Hans Valdés, fue nominado por Alessia, “simplemente por el hecho de que he compartido muy poco con él. No lo conozco casi nada, no hablamos nada con él. Me pena, porque probablemente siento que es súper buena persona. Pero no hemos hablado nada y no se me ocurre otro motivo para eliminar a alguien”.

Y la nominación de Hans le dolió mucho a Mónica Ramos. “Sentimientos, muchos sentimientos con él, porque él fue el primero que me recibió. Esa conexión que de repente uno la siente al tiro en su corazón. Lo quiero mucho, porque es mi nieto. Realmente aquí lo he tomado como mi nieto. Le digo que no va a perder a su abuela“, expresó.

“Siempre vamos a estar pidiendo que esté bien. Y que aquí, estamos o no estamos. Te queremos todos, yo creo que a ninguno le gustó la decisión, pienso yo. A mí me afectó, porque como te digo… Me afectó mucho. De verdad que me afectó“, añadió después la más longeva participante del reality.

Por último, a Benjamín Lagos lo nominaron porque ha evadido algunos temas de conversación. Algo que no ha caído bien en algunos de sus compañeros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano Chilevisión (@granhermanocl)

Ariel puede salvar a uno

Acerca de los nominados que corren el riesgo de ser eliminados, es importante señalar que Ariel Wuth es el actual líder de la semana tras haber triunfado en una difícil prueba. Un rol en el que puede salvar a uno de sus compañeros de su nominación.

Así, tras que se evite que uno de estos cinco nominados corra el riesgo de ser eliminados, los restantes tendrán que esperar hasta el domingo, cuando se realice una votación popular para que se elija el primer eliminado de Gran Hermano Chile.