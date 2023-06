“Llamaría bastante la atención”: Ex uniformadas adelantan colaboración en sitio para adultos

Durante los últimos meses, la ex carabinera Victoria de los Ángeles y la ex cabo de la Fach, Kimberly Villalobos, han irrumpido en Arsmate y en los medios, producto de su pasado como uniformadas y su presente como creadoras de contenido para adultos. Y recientemente, Kimberly reveló que prepara una colaboración con la ex carabinera.

“Igual la ubico. De hecho, el otro día me habló y me empezó a seguir en Instagram. Y ahora estamos hablando para quizás más adelante hacer algo bueno entre las dos (…) Podríamos hacer un contenido bien bueno. Entre ella carabinera y yo como ejército, yo creo que se podría hacer algo“, dijo la ex Fach cuando se le consultó por Victoria.

Tras ello, en conversación con La Hora, sobre el contenido para adultos que prepararán las ex uniformadas, Kimberly Villalobos planteó que “yo creo que llamaría mucho la atención, porque la gente le llama mucho la atención que yo haya sido militar y ella carabinero. Yo creo que sí llamaría bastante la atención“.

El efecto de su irrupción mediática

En su entrevista con La Hora, Kimberly también se refirió a su salida de la Fach para “dedicarme a lo que realmente me gusta. Yo si entré a la Fuerza Aérea fue por mi prima, pero desde el día uno me quería salir. Los milicos viejos me dicen que soy mal agradecida, pero no se trata de eso. Yo respeto a la Fuerza Aérea, pero simplemente no era mi rubro“.

Además, de que la ex uniformada contó la reacción que provocó su aparición en los medios. “En Instagram me subieron 10 mil seguidores gracias a la noticia que se difundió por todos lados. En mayo estuve en el top 100 de las minas con más crecimiento en seguidores“, afirmó.

“Ya hay stickers de mi poto en los grupos. En grupos de todos lados en realidad“, añadió.

Finalmente, Kimberly Villalobos desclasificó que hay “muchas chicas de la Fuerza Área también se están atreviendo” a crearse una cuenta en una página para adultos como Onlyfans o Arsmate.