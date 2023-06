Álvaro Rudolphy y su obra sobre el amor en tiempos de aplicaciones: “Me parece un tema muy llamativo”

Ciudadano ADN tuvo la oportunidad de conversar con el reconocido actor y guionista Álvaro Rudolphy, quien actualmente está presentando su nueva obra “Match” en el teatro Mori de Vitacura.

La obra aborda la manera en que las relaciones sociales y/o románticas son intermediadas por las aplicaciones de citas en el mundo actual.

“Me parece un tema muy llamativo, particular o casi freak. De verdad es entrar a un mundo casi virtual en donde las relaciones eran un proceso largo”, comentó al inicio de la conversación el actor.

En línea con lo anterior Rudolphy dijo que “esta inmediatez que tienen estas aplicaciones me parece muy curiosa”.

El proceso de “Match”, lo nuevo de Álvaro Rudolphy

La obra fue escrita por el popular intérprete de “El Pelluco” y en sus propias palabras, todo comenzó con la confección de 8 historias cortas sobre relaciones surgidas en aplicaciones tipo Tinder que tenían en común el final: terminaban en desencuentros.

“Una de esas me empezó a llamar un poco más la atención y dije ‘esto podría convertirse en una historia más larga’, pensando en un largo audiovisual. Lo fui desarrollando y de repente dije, ‘este personaje podría ser yo, así que lo voy a hacer teatro y me voy a dar el coraje de poder interpretarlo yo también'”, relató.

Respecto a su personaje, el actor lo describió como alguien “desconfiado”. “Es casi una característica de su carácter”, dijo.

Su vida fuera de la televisión

Por otra parte, el intérprete se refirió al período que lleva alejado de las teleseries. “No echo de menos ni tampoco reniego”, confesó.

“Fue un proceso maravilloso pero en estos momentos estoy enfocado en esto, haciendo mis proyectos que van más de la mano de la escritura. Eso me parece muy atractivo, estar en un mundo y crear yo ese mundo, los personajes”, explicó.

A lo anterior, Rudolphy añadió otra reflexión sobre su relación con la televisión. “Probablemente no lo vuelva a hacer, pero es por un tema personal. A veces me da frío, me duele la espalda y no quiero estar tantas horas parado”, confesó.

“Yo podría estar haciendo de hermano mayor de Pancho Reyes, no tengo idea. Pero he preferido no estar por multiplicidad de cosas, no por nada en específico o un odio”, dijo.