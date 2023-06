Con casi 40 años de carrera: el actor Bryan Cranston anuncia su retiro de la actuación

Una mala noticia anunció el actor estadounidense Bryan Cranston a sus fanáticos y al mundo cinematográfico: su retiro oficial de la actuación temporalmente, dándole un descanso a su destacada y larga carrera.

“Quiero cambiar el paradigma una vez más”, dijo a British GQ el intérprete de Walter White en Breaking Bad y Hal Wilkerson en Malcolm in the Middle.

Su principal razón para tomar esta decisión drástica tiene que ver con priorizar a su esposa Robin Dearden: “Por los últimos 24 años, Robin ha vivido su vida agarrándose de mi cola“.

“Ella ha sido la más uno, ha sido la esposa de una celebridad. Ha tenido que cambiar y ajustar su vida en base a la mía. Se ha beneficiado de eso, pero estamos desiguales”, añadió el actor.

En ese sentido, puntualizó en que “ella se lo merece”, por lo que decidió irse a vivir con ella a un pequeño pueblo y no va a aceptar los proyectos que le ofrezcan.

Asimismo, Bryan Cranston expresó sus deseos de tener experiencias más ‘normales’: “Salir de caminatas, tener fuego en la chimenea y beber vino con nuevos amigos y no leer guiones. No será como leer y ver lo que hago. Es una pausa, una parada. No pensaré en trabajo“.

El actor se retirará para el 2026, ya que aún está vinculado a proyectos cinematográficos que están en curso, como “Asteroid City”.