Fue en una reciente entrevista con un medio de circulación nacional, que Daniel Fuenzalida dio a conocer el regreso de Me late. Y a pesar de que estuvo cerca de firmar con La Red, el programa se emitirá por Zona Latina. Mismo canal que también transmite Zona de Estrellas, otro programa de farándula.

A propósito de la vuelta de Me late en Zona Latina, con él como conductor y productor, Daniel Fuenzalida señaló a El Mercurio, que “para mí lo más importante es mantener el espíritu de Me late. Donde siempre lo he dicho, no hacemos farándula dura. Este es un programa de entretención y que también tiene mucho humor“.

El programa volverá con Luis Sandoval, Sergio Rojas, Antonella Ríos y Cathy Barriga sobre panelista. “A mí la Cathy siempre me ha gustado mucho en términos televisivos. Lo que hacía en Mekano o en el canal Rock & Pop. Ella siempre ha tenido ganas de comunicar, de estar en televisión“, dijo Fuenzalida en Hoy se habla.

Y sobre la presencia de otra programa acerca de farándula, como Zona de Estrellas, Daniel Fuenzalida sostuvo que “hay temas que indudablemente también vamos a abordar. Pero tenemos una pauta propia y toda la semana para estar mirando el trabajo que hacen ello“.

Mario Velasco y la convivencia en Zona de Estrellas con Me Late

Quien también se refirió a la presencia de dos programas sobre farándula en Zona Latina, fue Mario Velasco, el conductor de Zona de Estrellas. “Yo creo que la industria del espectáculo, mientras más haya, creo que es mejor para todos. Como lo fue en algún momento“, afirmó en Somos un plato de TV+.

“Me da la impresión de que son dos productos que pueden convivir y que vienen a engrosar la fila de lo que están haciendo los programas del espectáculo“, añadió.

Finalmente, Mario Velasco, acerca de llegada de Me Late a Zona Latina, expresó: “mientras más competencia haya, hace que uno también se esmere más. Salga de esta zona de confort, tratar de mejorar el producto. Yo creo que todo esto viene solo a mejorar y eso es importante decirlo. Es un mejor resultado para los televidentes“.