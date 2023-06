“Es una persona muy querida”: Daniel Fuenzalida explica por qué sumó a Cathy Barriga a “Me late”

Fue el 31 de mayo que Daniel Fuenzalida dio a conocer el regreso de Me late a la pantalla chica, en Zona Latina. Así, el locutor de Radioactiva, vuelve como conductor y productor de este programa, junto con los retornos de Sergio Rojas, Luis Sandoval y Antonella Ríos. No obstante, sorprendió al sumar a Cathy Barriga.

Tiempo después, en conversación con Hoy se habla, Fuenzalida explicó por qué incorporó a la exalcaldesa de Maipú. “A mí la Cathy siempre me ha gustado mucho en términos televisivos. Lo que hacía en Mekano o en el canal Rock & Pop. Ella siempre ha tenido ganas de comunicar, de estas en televisión“, afirmó.

Luego, agregó: “Cuando ya sale de la alcaldía de Maipú, yo me pongo en contacto con ella porque la quería fichar en el Me late que hacíamos en TV+. Lo más atractivo había sido juntar en algún minuto a Pamela Díaz con Cathy Barriga, ese era mi gran sueño“.

“Siempre estuve buscando panelistas y animadoras mujeres para el Me late. Nos acompañó Antonella (Ríos) que también en esta versión nos va a acompañar. Y ahí es que empezamos a conversar con Cathy“, añadió.

“El público la quiere”

Tras ello, Fuenzalida reveló su cercanía con la exalcaldesa. “Soy amigo de la Cathy desde hace mucho tiempo. Y ella no se atrevía, pero le dije que en algún minuto podríamos hacer algo en Me Late (…) Ella siempre me dijo ‘en ti confío como productor ejecutivo, y donde tú estés, yo puedo volver a la televisión de manos tuyas’“, expuso.

“Va a mostrar su visión en lo que es farándula política, farándula común y corriente, y también temas sociales (…) Viene empoderada“, complementó.

Más adelante, Fuenzalida contó que ella los veía antes en TV+ y que “le gustó como nosotros trabajamos“. Para luego, sobre su incorporación, señalar que “no he visto las redes sociales. Pero en las reuniones que hemos tenido con la Cathy, es impresionante como el público la quiere, se ha acercado“.

“Nos hemos tomado un par de cafés y las personas le piden fotos, se le acercan. La Cathy es una persona muy querida. Pero uno en redes puede ver de repente que hay distintas opiniones“, adicionó finalmente.