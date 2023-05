“Sentía culpa por todo”: Lucila Vit habla de su experiencia como mamá primeriza

Lucila Vit fue invitada en la mañana de este miércoles 31 de mayo a Buenos días a todos. En el matinal de TVN, la modelo argentina conversó con Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy acerca de su experiencia como mamá primeriza. Ya que, este año, tuvo a su primera hija junto a Rafael Olarra.

Sobre esta nueva etapa de su vida, Lucila Vit señaló que es “lo máximo. Una etapa maravillosa que nunca pensé que iba a ser así. Ese amor tan incondicional. Tan increíble. Que haya año pasado un año… Pasa volando. Todos me decían ‘disfrutá, que pasa todo muy rápido’. Y tal cual, pasó un año de puro amor“.

“Y de obviamente, momentos frustrantes también. Al ser primeriza me frustré mucho. Al principio los pañales, después… Es un todo, la verdad. Como ‘no lo estoy haciendo bien’. Además, que la culpa me tenía como que no podía hacer muchas cosas, porque me sentía con culpa por todo (…) Soy una madre culposa“, añadió.

Cómo ha sido para Rafael Olarra ser papá por tercera vez

Más adelante, Lucila Vit se refirió a cómo ha vivido Rafa Olarra esta nueva paternidad. “Él tiene dos (hijos). Uno de diez años y una chica de 20, la Jose. Y ahora lo vive totalmente distinto. Porque él antes jugaba, estaba concentrado mucho rato“, contó.

“Ahora tiene más tiempo para dedicarle, porque trabaja más de noche. No se ha perdido nada. A comparación de sus otros hijos que por estar jugando fútbol, que por estar en otra etapa de su vida, ahora lo agarra más grande y con otra mentalidad (…) Es muy guatero. Es súper buen papá, con sus tres hijos. Son su vida entera“, complementó.

Finalmente, acerca del ambiente familiar en su hogar, junto a su hija, Rafael Olarra y sus dos hijos, Lucila Vit expresó que: “Nos llevamos increíble. Somos una familia, que mirándola de afuera, digo ‘qué bendecidos somos’ (…) Hay que agradecer el día a día de que estemos todos bien y nos llevemos tan bien”.