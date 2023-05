“Lo eras todo”: la conmovedora reflexión de Vanesa Borghi a casi dos semanas de la muerte de su hija

El domingo 21 de mayo, Vanesa Borghi dio a conocer una triste noticia: falleció su hija Clara. Después de estar varios días internada en la clínica, dio a luz con antelación a su bebé (a los seis meses), la que murió. A raíz de esta dolorosa pérdida, la modelo argentina ha subido constantemente reflexiones sobre lo vivido.

“¿Cómo seguir? Son tantas las preguntas que surgen a diario, las noches son interminables y llenas de dolor. Por más que intento encontrar respuestas, no las hay, quizá nunca las encuentre. Son momentos dolorosos en los cuales buscamos una explicación“, escribió hace tres días.

Luego, agregó: “Tratando de darle sentido a algo que no lo tiene, o al menos no lo entiendo ahora. A veces quisiera que fuera una pesadilla, despertar y ver que mi gorda está a mi lado durmiendo abrazada a mí. Pero no lo es y duele ver la realidad. Sentir que mi útero está vacío, que ya no te siento, que no escucho tus latidos“.

“Eras tan chiquita, tan frágil pero tan todo para mí… Mi mundo entero. ¿Cómo sigo sin ti? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo sabré cuando es el momento?“, añadió finalmente.

“Tengo que cambiar mis prioridades”

Mientras que, en otra ocasión que se tomó un tiempo para pensar acerca del deceso de su hija Clara, la conductora de Sabingo, expresó: “¿Cómo se sigue? Desde el amor, aceptando los procesos de cada uno. Tratando de entendernos, no juzgándonos sino apoyándonos y amándonos… Porque somos una familia“.

Y recientemente, Vanesa Borghi subió una storie, con una reflexión que podría ser una respuesta a las anteriores. “A veces las cosas no salen como quisiéramos. Cuesta aceptarlo porque las ilusiones puestas en esto se desmoronan y cambia absolutamente todo. En mi caso tengo que cambiar mis prioridades, porque lo eras todo“, concluyó.