El actor estadounidense Al Pacino será padre nuevamente a los 83 años, producto de su relación con la productora Noor Alfallah de 29 años, quien según se ha indicado tiene ocho meses de embarazo.

La noticia la dio a conocer este martes 30 de mayo el portal dedicado al espectáculo TMZ, que agrega que el bebé será el primer hijo en común de ambos.

El actor se convertirá así en padre a una avanzada edad, tal como Robert de Niro -a quien considera como su “hermano” y con quien trabajó en El Padrino- que hace unas semanas confirmó que fue padre de su séptimo hijo a los 79 años.

Al Pacino además tiene otros tres hijos; Julie Marie, que nació en 1989 producto de su relación con la profesora de actuación Jan Tarrant, y los gemelos Anton James y Olivia Rose, nacidos en 2001 fruto de su relación con la actriz Beverly D’Angelo.

Al Pacino’s Girlfriend 8 Months Pregnant https://t.co/VPeDSy4btw — TMZ (@TMZ) May 31, 2023

Quién es la novia de Al Pacino

Si bien se desconocen detalles de la relación de Al Pacino con Noor Alfallah, se sabe que iniciaron su romance en medio de la pandemia del covid-19, y que se ha mantenido bastante resguardada del escrutinio público.

De acuerdo a lo que indican algunos medios de espectáculos norteamericanos, la relación se mantuvo de forma discreta por parte de ambos, mientras que Noor Alfallah recién la hizo pública en sus redes sociales hace poco tiempo.

La productora sin embargo no es desconocida en Hollywood ya que anteriormente estuvo en una relación con Mick Jagger, cuando ella tenía 22 años y él 74, momento en que defendió la amplia diferencia de edad indicando que “nuestras edades no me importaban (…) El corazón no sabe lo que ve, solo sabe lo que siente. Fue mi primera relación seria, pero fue un momento feliz para mí”.