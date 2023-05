En la noche del lunes 29 de mayo, Memo Bunke fue víctima de un delito a las afueras de su casa cuando venía de llegar en su vehículo. El humorista fue blanco de un portonazo, perpetrado, según sus palabras, por dos adolescentes que no superaban la edad de 18 años. Un asalto ante el cual se resistió.

“Aquí nuevamente para contarles una experiencia muy mala que tuve hace… Hoy día mismo, hace horas atrás. Bueno, me hicieron un portonazo aquí afuera de la casa. Dos cabros chicos, porque me imagino que eran menores de 18 años. Andaban con pistolas, querían quitarme el auto“, contó Memo Bunke en Instagram.

Luego, agregó: “Y bueno, yo en el momento pensé nada más que ‘no’. Y me enfrenté nomás a ellos. Nos agarramos ahí a garabato limpio. Al final parece que la pistola no era de verdad, porque sino me hubieran pegado un tunazo. Y bueno, así están las cosas en La Cisterna“.

Carabineros no tenía vehículos para acudir al lugar

Tras ello, el comediante relató cómo fue su experiencia cuando fue a denunciar el delito que sufrió ante Carabineros. “Cuando fui hacer la denuncia a Carabineros, me dijeron ‘sí, pero es que tenemos tan pocos carros acá’. Creo que tenían uno solo. Porque les habíamos dicho, les habíamos llamado. Pero, ‘sí, hay muy pocos vehículos'”, expuso.

“Así que, por si el alcalde de La Cisterna, flojo él, Olmos, ve este video. Hay que poner un poquito más de atención a eso“, añadió después, refiriéndose al líder municipal de la comuna en la que reside.

Finalmente, acerca de este portonazo, Memo Bunke señaló que “porque yo que vivo aquí, en Américo Vespucio, justo en la pasada en la que vienen tantos vehículos, que uno piensa que no va a pasar nada, pero sí. Así que, amigos cuídense muchísimo“.