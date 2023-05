“Cada uno sabe cómo tratar de sanar su dolor”: Ignacia Michelson se refiere a rumores de separación de Marcianeke

La vida amorosa de Marcianeke estaría en medio de una crisis, luego de vérsele feliz junto a Ignacia Michelson durante parte del 2022 y 2023. Y es que, el cantante urbano a excepción de una imagen, borró todas su fotos con la influencer. Además, de que posteriormente, ambos subieron stories con indirectas.

En el caso de Marcianeke, él subió una storie en la que escribió: “Tú siempre vas a acordarte de esta ficha“. Mientras que, Ignacia Michelson, expresó que “no me acordaba de que dolía tanto” en una storie, y tras ello subió una publicación con otra indirecta: “Si no tiene metas que no te la me…“.

“Cada uno sabe cómo trata de sanar su dolor”

Sin embargo, esto no paró ahí. Ya que, recientemente, Nacha Michelson se refirió a quienes la han criticado por sus indirectas en medio de los rumores de su separación del artista del género urbano. “Se me olvida que ustedes son Dios para venir a opinar de algo que no saben. Somos humanos todos“, afirmó.

“Cada uno sabe cómo tratar de sanar su dolor de la manera que le parezca conveniente. Dejen de meterse en algo que no tienen idea“, añadió después.

Además, de que a través de sus stories, la influencer siguió con sus indirectas. Y es que, la modelo compartió el texto de un escritor en el que sostiene lo siguiente: “Unos te dejan ir, otros darán todo por tenerte“. Lo que nuevamente se trataría de una indirecta hacia Marcianeke.

Por último, y aparentemente, otra vez dirigiéndose hacia Marcianeke, Ignacia Michelson escribió en una publicación lo siguiente: “Quien intenta ayudar a un brote a salir de la semilla, la destruye. Quien intenta despertar la consciencia en alguien que no se encuentra listo, lo confunde“, afirmó.

“Hay ciertas cosas que no pueden ser ayudadas y deben ocurrir de adentro, hacia fuera“, adicionó y cerró.