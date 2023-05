“Es un infeliz”: Gino Costa revela episodio de discriminación por su orientación sexual en discoteca de Vitacura

En el último episodio de Hoy de habla, el periodista de TVN, Gino Costa, fue parte del panel de programa. Así, en conversación María Elena Dressel, María José Castro y Yamila Reyna, esta última su excompañera de conducción en Buenos días a todos, el comunicador se refirió a su orientación sexual.

El ex animador del matinal de Televisión Nacional meses atrás reveló que es homosexual. Después de muchos años sin hacerlo público, debido a la presión social existente, este periodista recién en este último tiempo empezó a vivir abiertamente su orientación sexual. Sin embargo, acusó que todavía hay mucha homofobia.

“Hay ganas de ser más liberales, pero los extremos están muy de moda. Hay países que están retrocediendo, como Italia. Cualquiera puede pensar lo que quiere dentro del respeto“, afirmó Gino Costa en su participación en Hoy se habla.

“Uno de niño siempre tiene metas. Y yo cuando me cuestioné mi sexualidad, hablarlo a través de los medios, me lo cuestioné. Y eso no es un rollo mío, es un rollo que te lo impone la sociedad“, añadió después, para argumentar y contextualizar acerca de la importancia del respeto a la identidad sexual de cada uno.

“Imagínate si tiene un hijo…”

Tras ello, el periodista reveló un episodio de discriminación que sufrió recientemente durante una noche en la que salió de fiestas. “Este fin de semana fui a una discoteca en la comuna de Vitacura, donde va gente de buena educación, con buenas lucas“, contó al inicio.

Luego, agregó: “Pido perdón por lo que voy a decir. Fui al baño y alguien que estaba haciendo pipi al lado dice: ‘está lleno de maracos, hay que tener cuidado’“.

Finalmente, sobre esta experiencia, Gino Costa expresó: “Tuve una crianza maravillosa de mi familia y me han entregado una fortaleza de que ese tipo de comentarios no importan. Pero quizás a la persona que está al lado sí. Me da lata porque ese gallo que lo dijo es un infeliz. Imagínate si tiene un hijo, cómo lo va a criar“.