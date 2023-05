¡Basta a la crítica corporal! Francisco Kaminski se posiciona a favor de Laura Prieto

El 23 de mayo, Laura Prieto subió una serie de fotografías en Brasil, en las que aparece en un hermoso bikini, además de lucir su cuidada figura. Como era de esperarse, rápidamente empezaron a llegar los piropos. Sin embargo, también hubo quienes se burlaron y la criticaron. Lo que molestó a Francisco Kaminski.

Así, en el último episodio de Sígueme y te sigo, el conductor de este programa se refirió a los ataques que ha recibido la modelo. “Laura Prieto recibe duras críticas. Ella mostró fotografías en bikini y nuevamente la gente lanza sus críticas. Incluso, criticando su cuerpo. Insisto, no se critican los cuerpos“, afirmó.

Tras ello, al respecto, Titi García-Huidobro expuso que “ella en algún momento comentó que se había hecho una lipoescultura, porque había estado un poco más pasadita de peso, y por lo mismo, la crítica que recibió fue ‘tienes la carne suelta’“.

La reflexión de Kaminski

Frente a esto, Kaminski hizo una reflexión. “Oye, pero las mujeres son las que critican (…) Aquí no tiene que ver con el sexo, si es masculino o femenino, no se puede hablar de otros cuerpos y punto. No se trata de que sean feministas o no. Aquí hombres y mujeres déjense de hablar de los cuerpos de otras personas“, dijo.

Ante lo que Titi García-Huidobro insistió con que la mayoría de los ataques a Laura Prieto y a otras mujeres provienen precisamente de mujeres. “Pero lamentablemente en redes sociales la mayor cantidad de malos comentarios son de mujeres y hacia mujeres“, sostuvo.

Sin embargo, Kaminski reiteró que no importa el género qué más protagonice estas críticas y ataques. “Pero aquí no hay un tema de quiénes lo hacen. El tema es que no se puede hacer, no se puede opinar. Eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos“, aseguró.

“Carolina Arregui también ha sido criticada porque está flaca, entonces en cualquier foto que ella sube… Y nunca pregunta ‘¿ustedes creen que me veo bien?’. Simplemente sube su foto. No está pidiendo la opinión de las personas“, comentó después Titi García-Huidobro.

Finalmente, Kaminski señaló que “¿Por qué esa foto no la puede subir? ¿Por qué se tiene que restringir? Es como cuando dicen ‘yo no salgo de noche porque me pueden robar’. ¿Por qué uno tiene que entregarle el poder de su vida a la delincuencia? Aquí es lo mismo“.