“Yo reventé”: Titi García-Huidobro aclara su altercado con Mauricio Israel en televisión

Más de una semana atrás, Titi García-Huidobro protagonizó un controversial momento en Sígueme y te sigo, luego de irse del estudio producto de una discusión con Mauricio Israel. Y es que, este último no paraba de interrumpirla e incluso la molestó por el contenido que había preparado.

De esta manera, la también animadora de Milf se retiró del estudio del programa de TV+, tras señalar que era “una falta de respeto” el bullying que le realizaba Mauricio Israel. Y aunque, el comentarista deportivo salió a perseguirla para convencerla de volver, no regresaba. Hasta que minuto después sí lo hizo.

“Me faltó decirle las cosas que me molestaban”

A propósito, recientemente, Titi García-Huidobro dio una entrevista con Publimetro en la que explicó toda esta polémica y su desencuentro con Mauricio Israel. “No le había planteado algunas cosas que me incomodaban con anterioridad. Me faltó decirle las cosas que me molestaban y él no tenía por qué saberlas“, afirmó.

“En ese sentido, ese fue mi error, no haberle dicho que me molestaba que en ciertos momentos del programa me interrumpiera mucho“, añadió.

Tras ello, acerca del suceso propiamente tal, la animadora de Milf aseguró que fue en un momento en el que simplemente colapsó. “Lo que pasa es que yo reventé, porque tenía esa lata de antes, de no haber dicho que a mí el juego no me acomodaba tanto. Pero no fue más eso, ahora seguimos tan amigos como siempre“, sostuvo.

Finalmente, sobre este controversial momento, Titi García-Huidobro señaló que “fue un momento como todo en la vida. Hay que vivirlo para poder decir lo que uno siente y piensa, para que el otro se entere y uno liberarse también. Así que incluso fue hasta sanador“.

“Tenemos un súper grupo humano y nos llevamos todos súper bien. Me encanta el programa y lo paso la raja“, puntualizó y cerró.