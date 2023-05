“Estoy atravesando por un estado de salud que mi diagnóstico es cáncer de mamas bastante agresivo“, anunció la argentina Aylén Milla, dando a conocer así una enfermedad que tenía oculta hace tiempo. Y es que, la modelo y exchica reality durante varios meses utilizó pelucas para que no se notaran las secuelas de su padecimiento.

Así, hasta que llegó el momento en el que quiso contar que tenía cáncer. “Quiero abrir mi corazón. Creo que este es el momento por muchos meses, hasta que yo consideraba que estaba bien y ahora es el momento. Me imagino que voy a recibir mucho amor. Es todo lo que quiero recibir“, afirmó en Instagram.

Luego, la exchica reality agregó: “Con mucho orgullo, no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas o tengo muy poquitas, y tampoco me importa. No tengo pestañas. Me cansé de estar fingiendo, usando una peluca“.

“Llevo 16 quimioterapias en mi cuerpo (…) Esta es la forma en la que yo lo quiero llevar, en la que yo decido enfrentar esto. Espero que a ustedes que están en el otro lado esto les sirva!“, añadió después.

Las reacciones que provocó y el apoyo de Claudia Conserva

Por lo general, las reacciones a este video de Aylén Milla en Instagram, fueron demostraciones de solidaridad y apoyo.

Sin embargo, también estuvo la mala onda de Pilar Ruiz. “¡Qué mal lo que estás viviendo! Ojalá que toda esta situación te sirva para ser más humilde. Ya que no somos intocables cómo te sentías en algún momento“, le comentó quien compartió con trasandina en el reality Amor a Prueba, del Mega.

Aun así, la gran mayoría de los comentarios fueron amables y empáticos con Aylén Milla. E incluso, Claudia Conserva, otra figura televisiva que sabe muy bien lo que es tener cáncer de mama, solidarizó con ella. “Un abrazo bien apretado, todo mi apoyo y cariño. Lo que necesites, acá estoy“, le escribió la protagonista de Brava a la modelo.