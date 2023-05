“A veces me da miedo la gente”: Gonzalo Valenzuela y su reflexión ante los prejuicios y su apodo “El Manguera”

En el último episodio de Buenas noches a todos, Gonzalo Valenzuela aprovechó de dar a conocer su monólogo El performer, en el que a través de la actuación busca abordar etapas y situaciones problemáticas de su vida. Y una adversidad a la que ha hecho frente, es a los rumores sobre él y a su apodo “El Manguera”.

“Ahí hablo de los prejuicios. Que ‘aquí está el que jala, que le pega, mal actor’, todas esas cosas. Pero, ¿qué sabes de mí si nunca te has tomado una cerveza conmigo?“, explicó Gonzalo Valenzuela en conversación con Eduardo Fuentes en el programa nocturno de TVN.

Luego, el actor chileno agregó: “Es jodido. Me cuesta. Lo mismo que decís tú, en el Festival de Viña, decían ‘oye, este es Gonzalo’, porque ahí es una imagen mía que no es tan así. Es una imagen que existe, que quedó. Y además que en este país, digo acá, porque vivimos acá, a la gente le encanta hablar para bajarte“.

“Entonces, uno escucha las cosas. Yo he pasado por ser ‘infiel’, ‘mentiroso’, he pasado por ser ‘alcohólico’, casi que maté a mi mamá y hermano. Y uno escucha y digo, ¿por qué? Es muy agresivo igual. A mí me pasa que a veces me da miedo la gente“, añadió después.

Le carga que le llamen “El Manguera”

Posteriormente, se refirió a su apodo “Manguera”, raíz del tamaño de su miembro viril. Un sobrenombre que detesta. “Siento que llego a un lugar y… No sé. Esta hueá de ‘El Manguera’ también, que me carga. Y que me ha traído también muchos problemas con el género masculino. O sea, de verdad que molesta“, afirmó.

Finalmente, al respecto de este apodo, Gonzalo Valenzuela expuso que “a donde yo entro, imagina que estay con la polola, y ella dice ‘miren, El Manguera, el del pene grande’. Y el hueón que está al lado, tal vez no tiene el miembro grande, entonces ya eres un enemigo“.