“Puedo decir que estoy bendecida”: Vanesa Borghi revela que está embarazada

“Yo creo que ya se nota un poco, ¿no? Estoy recontraembarazada“, de esta manera Vanesa Borghi confirmó que está esperando un hijo. Un bebé que llegará en pocos meses al mundo, y el que criará junto a su pareja Carlos Garcés. Con su llegada, ambos se convertirán por primera vez en padres.

Al respecto, la modelo y conductora de Sabingo habló con la revista Sarah. “Siempre quise formar una familia, pero también sabía que el momento iba a llegar cuando tuviera que llegar. Y llegó en un momento muy lindo. Estoy feliz con Carlitos“, comentó al comienzo.

“No sé qué te puedo decir, porque en realidad está todo bien. No hay nada que te pueda contar que hoy me haga ruido. Está todo bien en este momento de mi vida“, añadió después.

El embarazo no fue planificado

Al ser consultada si el embarazo fue planificado, Vanesa Borghi respondió que “no” y que “era algo que en algún momento conversamos, pero fue todo muy rápido. No fue algo buscado, pero sí muy deseado. Habíamos hablado de que nos encantaría, porque él es ‘muy guaguatero’, muy de familia”.

“Y bueno, lo del embarazo era algo que yo había intentado con tratamiento incluso, y como no había funcionado, dije: ‘Bueno, nos relajamos’ ¡Y pasó!“, complementó.

Más adelante, la modelo argentina-chilena contestó la pregunta acerca de si hoy es feliz. “¡Muy! Pero igual tengo harto miedo. No de ser mamá, eso uno lo va aprendiendo en el día a día, pero cada vez que llega una nueva ecografía pienso: ‘¿Está todo bien?’, y lógicamente te da miedo“, afirmó.

Luego, agregó: “Todo el mundo me preguntó si lloré en la primera ecografía, ¡y no! Yo solo quería que me dijeran que estaba todo ok. Pero imagino que son miedos que uno tiene como mamá primeriza“.

“Ahora soy un dulce de leche”

Posteriormente, la animadora de Chilevisión se refirió a cómo este embarazo ha cambiado su manera de ser. “¡Ahora soy un dulce de leche! Soy un pastelito. Los niños te cambian todo en la vida. Todavía no nace, pero ya me hizo más linda la vida“, contestó.

En otro momento de la entrevista, Vanesa Borghi fue consultada acerca de si conoce el sexo del bebé que tiene en su vientre. “¡Uy, no sé! O sea… sí sé, pero aún no sabe la familia, y tengo que contarles a ellos primero. Y aunque suene cliché, para mí con que salga sanito o sanita, todo bien“, contestó.

Y enseguida, se le preguntó a la modelo sobre si tiene miedo a lo que pasará con su cuerpo. “Sí, claro. Pero no he parado de comer y no me pongo ninguna restricción. Es una etapa que hay que disfrutar, trato de comer bien, pero me estoy dando todos los gustos que he querido. Después veremos qué hacemos“, respondió.

“Al principio no lo creí”

Tras ello, la conductora de Sabingo contó como fue el día en el que confirmó que estaba embarazada. “¡Fue el 25 de diciembre! Justo ese día, y sin tener un retraso (de período) ni nada así, yo pensé ‘hay algo raro en mi cuerpo, me siento rara’. Y compramos un test y salió positivo. Al principio no lo creí“, relató.

“Así que tuve que buscar otro test, y era 25 de diciembre, así que estaba todo cerrado. Pero finalmente lo confirmamos“, adicionó.

Finalmente, en la entrevista con la revista Sarah, Vanesa Borghi también señaló que “en este momento te puedo decir que estoy bendecida” y que “voy a andar con mi bebé para todos lados conmigo“.