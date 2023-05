Argentina en shock: aparecen indicios de posible romance entre Cecilia Bolocco y Benjamín Vicuña

En el último episodio de Intrusos en Argentina, un periodista chileno del canal Tevex, soltó una bomba que tiene a los habitantes del país vecino asombrados. Se trata de Mario Solís, quien en el programa trasandino aseguró que años atrás, durante una Teletón, hubo un romance entre Benjamín Vicuña y Cecilia Bolocco.

“Hay algunas relaciones que no trascendieron, como la que tuvo con Benjamín Vicuña. La etapa de Bolocco, la etapa del misterio“, aseguró el comunicador ante las miradas llenas de sorpresa de los presentes en el panel de Intrusos.

Tras ello, Solís entregó más información acerca de este supuesto affaire entre el actor chileno y la exMiss Universo. “Fue en los años 2000, es una información que maneja toda la prensa chilena. Fue durante una gira de Teletón, hubo un romance de una noche o un par de noches“, afirmó.

El porqué no se supo de esto en Chile

Más adelante, el periodista chileno, dio una explicación sobre por qué este supuesto romance no se hizo conocido en los medios nacionales. Y es que, según su teoría, fue la propia Cecilia Bolocco quien buscó que esto no se diera a conocer en Chile, debido a que no involucraba a alguien poderoso.

“Cecilia siempre busca que se haga público cuando hay una relación con una figura de poder. Por ejemplo, la relación que tiene ahora con Pepo Daire, un empresario importante. Previo a su relación con Carlos Menem, tuvo un affaire con Alberto Fujimori que también trascendió“, sostuvo.

Luego, Mario Solís agregó: “Curiosamente, estas relaciones que no se vinculan con personas de poder, con figuras que no tienen un peso político o empresarial, no trascienden a los medios de comunicación y no se publican. Y por eso en Chile, no le dan mayor difusión“.

“A Cecilia le gustan las personas poderosas y que la pueden ayudar a seguir ascendiendo“, añadió finalmente.