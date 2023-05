Encargada de prensa de Pailita denuncia burlas de carabineros hacia el cantante: “Se han aprovechado”

En la madrugada de este 15 de mayo, a las 4:30, Pailita fue detenido tras ser fiscalizado cuando circulaba por Barrio Bellavista en un auto sin patente. El cantante y su mánager fueron arrestados luego de sostener una fuerte discusión con Carabineros, que terminó con el último y un funcionario policial con lesiones menores.

Al respecto, Nicole Hernández, encargada de prensa de Pailita, habló con Contigo en la mañana. Ella explicó que el automóvil en cuestión, “lo llevaron a arreglar, porque tiene un problema en el parachoques al costado. Y por eso no está con la patente“.

“La patente atrás está puesta y la patente iba en el interior. Como se ve. Tal cual. No se escondió la patente ni nada“, añadió.

Luego, agregó: “Y por eso los carabineros hicieron el control de identidad y todo lo que hacen está correcto. Pero cometieron el error de no colocar la patente de inmediato, porque había que llevarlo al taller. Aquí no hay un delito, ni que él se andaba arrancando“.

“Se han aprovechado de que es famoso”

Más adelante, la encargada de prensa se refirió al arresto. “Tienen una discusión con Carabineros (…) Tuvieron un altercado, nos ha pasado en muchas ocasiones. Y tengo que decirlo: cada vez que nos ha parado Carabineros se han burlado de Pailita. Se han aprovechado, no sé si de que es famoso o de que es chico”, expuso.

“Piensa que tiene 23 años, vienen llegando y ellos le hablan golpeado, le hablan a veces con insultos. Y un cabro de 23 años obviamente no va a aguantar eso y no se va a controlar como nosotros“, complementó.

Tras ello, Nicole Hernández, opinó acerca de la fuerte discusión que hubo entre Carabineros y el cantante y su mánager. “Claramente, la forma de hablar de Carabineros y del equipo de Pailita no fue la mejor. Hubo una discusión, aumentaron los gritos y terminó en el control de detención“, reflexionó.

Finalmente, Nicole Hernández señaló que “Pailita no iba con trago ni había robado nada. Ellos iban a su domicilio (…) No es un niño que ande metido en problemas (…) Es un niño súper de casa. Solamente cuando sale tarde es porque está en el estudio o porque está en shows. Él no toma trago“.