“Encuentro espantosas las letras”: Denisse Malebrán crítica fuertemente al género urbano

Denisse Malebrán fue la protagonista del último episodio de Cadena Nacional. En el programa de conversación de Via X, la cantante solista y vocalista de Saiko, habló del presente de su carrera musical y también se refiero al fenómeno de masas que es actualmente el género urbano.

Al ser consultada si le gustaba el género urbano, la cantante dijo que “no, pero tampoco me gusta otra música. Ponte tú, nunca me gustó el heavy metal. Estoy diciéndolo para que no crean que tengo algo en contra de la música urbana. Yo soy fome, lo voy a decir así. Fome, fome. Nunca he sido buena para bailar“.

“Entonces, yo creo que nunca entré en la música urbana porque nunca salía a bailar. En cambio, mis amigas…“, añadió.

Tras ello, señaló que a las letras del género urbano las encuentra “espantosas” y que “así como existe cine para mayores y literatura para mayores, también existe música de consumo para mayores. La música urbana no es para consumo de niños. Y lamentablemente en nuestro país, los que más consumen música urbana son niños“.

“Te acusan de clasista, de querer censurar”

“Entonces, eso es algo que tenemos que cuestionarnos. Y ahí el Estado tiene un rol que cumplir que no lo ha hecho. Que ha dejado que, de alguna manera, esto se instale. No hay educación de audiencia. Y cuando uno lo dice en las redes sociales, te acusan de clasista, de querer censurar, de ser pechoña, etcétera“, complementó.

Más adelante, la vocalista de Saiko afirmó que es necesario actuar como ciudadanos. “Siento que también hay una responsabilidad de nosotros como sociedad, de cuánto espacio le damos a que la violencia se tome los espacios. Porque yo no encuentro chistoso que una persona muestre un arma, más allá de que no va a matar a nadie”, sostuvo.

“En el fondo es un error, porque son cabros chicos. Porque estos cabros chicos, todos podrían ser mis hijos. Mi hija mayor es mayor que ellos. Yo entiendo que uno cometa errores. Yo también me mandé unas ranazos cuando partí en esto. Pero también son importantes las señales“, adicionó.

Posteriormente, la cantante solista se refirió a la relación del género urbano y con el mundo de las drogas. “¿Ellos idolatran la narcocultura? Sí. Yo no digo que ellos lo sean. Ellos la veneran. Que es lo que promueven en sus videos, en su forma de expresarse. Pero es importante que a la juventud le digas que eso no es chistoso“, planteó.

Finalmente, Denisse Malebrán señaló que “hay que ponerle atajo por todos los frentes (…) A la narcocultura tú tienes de algún modo frenarla. Y es un deber del Estado, de nosotros como ciudadanos y un deber como agentes culturales“.