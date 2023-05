¡Papá a los 79! Robert De Niro presenta a su séptimo hijo con tierna imagen

A comienzos de semana, Robert De Niro dio a conocer que se había convertido en padre por séptima vez a sus 79 años, sin dar mayores detalles sobre el reciente nuevo miembro de su familia.

Fue mediante el programa CBS Mornings, donde el ganador del Oscar decidió compartir una fotografía de la pequeña, fruto de su vínculo con Tiffany Chen, instructora de artes marciales a quien conoció en el set de la película “Pasante de Moda”.

“Les presento a Gia Virginia Chen-De Niro, nacida el 6 de abril”, dice Gayle King, conductora del espacio.

Robert De Niro and his partner Tiffany Chen welcomed Gia Virginia Chen-De Niro in early April — and now, she’s making her national TV debut on #CBSMornings. https://t.co/OJJxGcEKlU pic.twitter.com/opiFRpWkRs

— CBS Mornings (@CBSMornings) May 11, 2023